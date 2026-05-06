Emeryci walczą z obcymi. Netflix pokaże nowy, intrygujący serial

Choć ostatnio wokół Matta i Rossa Dufferów krążyły kontrowersje, wywołane furią fanów w związku z nadchodzącym finałem "Stranger Things", to włodarze Netflixa absolutnie nie tracą zaufania do tego duetu. Oprócz ogłoszonego niedawno horroru "Tu zdarzy się coś strasznego", bracia firmują swoim nazwiskiem również produkcję science fiction zatytułowaną "The Boroughs". W obu tych nowych tytułach bracia sprawują pieczę nad całością jako producenci wykonawczy.

Nowy serial na Netflix: o czym opowiada "The Boroughs"?

W sercu fabuły "The Boroughs" odnajdujemy seniorów egzystujących w na pozór sielankowej wspólnocie, których ułożone życie w mgnieniu oka zostaje zrujnowane. Oficjalny zarys historii wskazuje, że akcja przeniesie nas na spieczoną słońcem pustynię w Nowym Meksyku. To właśnie tam mieści się The Boroughs – urokliwe osiedle, które ma być dla emerytów obietnicą spokojnej jesieni życia. Nowy mieszkaniec, Sam Cooper, postrzega jednak ten azyl jako swoiste uwięzienie. Sytuacja ulega diametralnej zmianie w wyniku mrożącego krew w żyłach, nocnego incydentu, po którym na jaw wychodzi fakt, że po sterylnie czystych uliczkach grasuje coś przerażającego. Stróże prawa zbywają Sama, traktując go jak zagubionego starszego pana, jednak ten nie poddaje się i montuje nietypową grupę sojuszników z grona lokalnych wyrzutków. W zespole znajduje się bystra była dziennikarka, kobieta poszukująca oświecenia, zgryźliwy ekspert od muzyki oraz wybitny doktor, któremu powoli wyczerpują się opcje ratunku. Ignorowani przez otoczenie, zmuszeni są oni do współpracy, aby rozwikłać upiorną tajemnicę spowijającą The Boroughs, zanim ich ziemska wędrówka dobiegnie końca.

Kiedy odbędzie się premiera "The Boroughs" na Netflixie?

Gwiazdorską obsadę tworzą między innymi Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Bill Pullman, Denis O'Hare, Clarke Peters, Jena Malone, Seth Numrich i Alice Kremelberg. Za koncepcję, scenariusz i prowadzenie serialu odpowiadają Jeffrey Addiss i Will Matthews, znani z "Ciemnego kryształu: Czasu buntu". Światowy debiut nowej serii na platformie Netflix zaplanowano na 21 maja.

