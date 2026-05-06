Janicka namieszała w show-biznesie! Aktorzy tracą dla niej głowę. Najpierw Zakościelny, a teraz...

Najpierw Zakościelny, teraz Pesta! Janicka robi furorę wśród aktorów

Świat show-biznesu uwielbia takie historie - piękna, utalentowana tancerka i znani aktorzy, którzy nie kryją zainteresowania. Sara Janicka od pewnego czasu budzi spore emocje w branży. Najpierw mówiło się o jej relacji z Maciejem Zakościelnym, a teraz do gry wchodzi kolejny znany aktor.

Gorąco wokół Janickiej! Aktorzy jeden po drugim wpadają w jej sidła?

Tym razem głos zabrał Krystian Pesta, który w rozmowie z "Super Expressem" nie tylko wspomniał o tancerce, ale wręcz otwarcie przyznał, że widziałby ją u swojego boku… na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Pesta nie ukrywał, że Sara zrobiła na nim ogromne wrażenie - choć, jak sam zaznaczył, nie miał jeszcze okazji poznać jej osobiście. Mimo to już teraz jest przekonany, że byłaby idealną partnerką taneczną.

Aktor zdradził, że temat pojawił się podczas rozmowy z Krzysztofem Szczepaniakiem. To właśnie wtedy padło nazwisko Janickiej i nie było to przypadkowe skojarzenie. Pesta przyznał, że coś w niej przyciąga uwagę i sprawia, że czuje się do niej wyjątkową sympatię, nawet na odległość.

Ostatnio rozmawiałem z Krzyśkiem Szczepaniakiem i myślę, że Sara Janicka byłaby bardzo dobrą partnerką. Może to jest to, à propos tego, że jakbym sobie teraz coś założył, to może to są te relacje, te spotkania, które zakładasz i się później spełniają, więc tego sobie życzę - mówi "Super Expressowi" Pesta.

W jego wypowiedzi nie zabrakło komplementów. Podkreślił jej charakter, profesjonalizm i pewność siebie, które są kluczowe w tanecznych duetach. Zwrócił uwagę, że udział w programie to ogromny stres, dlatego partner, który potrafi przejąć część napięcia i dodać pewności, jest na wagę złota.

Co ciekawe, aktor mówił także o czymś trudnym do uchwycenia - o "chemii", którą można wyczuć nawet przez ekran. To właśnie ten "klik" sprawia, że niektóre duety działają od pierwszych chwil. I wszystko wskazuje na to, że według Pesty Sara Janicka ma w sobie dokładnie to coś.

Uważam, że absolutnie ma charakter, jest wspaniałą osobą... nie znam jej osobiście, ale tak mi się jawi. Jest absolutnie profesjonalistką i to byłby zaszczyt móc uczyć się od takiej osoby. Chodzi o to, że ma ten rodzaj też pewności. Jak jedna osoba stresuje się tym zadaniem, co niedzielę, jest wystarczająca w parze, żeby ten ktoś z ciebie też trochę to zdjął. Myślę, że po prostu to się czuje. Jeśli na kogoś też patrzysz w telewizji, to czujesz, że to jest ten klik. To jest ten vibe - mówi nam Pesta.

Rozmawiała Julita Buczek

