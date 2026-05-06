Janicka namieszała w show-biznesie! Aktorzy tracą dla niej głowę. Najpierw Zakościelny, a teraz...

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-05-06 11:41

Jeszcze niedawno łączono ją z jednym z najprzystojniejszych aktorów w Polsce, a już teraz przyciąga uwagę kolejnego! Sara Janicka nie schodzi z języków, a jej nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście gorących emocji i wielkich nazwisk.

Prawda o Fabijańskim ujrzała światło dzienne.

Najpierw Zakościelny, teraz Pesta! Janicka robi furorę wśród aktorów

Świat show-biznesu uwielbia takie historie - piękna, utalentowana tancerka i znani aktorzy, którzy nie kryją zainteresowania. Sara Janicka od pewnego czasu budzi spore emocje w branży. Najpierw mówiło się o jej relacji z Maciejem Zakościelnym, a teraz do gry wchodzi kolejny znany aktor.

Zobacz też: Tuż przed półfinałem padły te słowa! To zaważy na wygranej Fabijańskiego w "TzG"

Gorąco wokół Janickiej! Aktorzy jeden po drugim wpadają w jej sidła?

Tym razem głos zabrał Krystian Pesta, który w rozmowie z "Super Expressem" nie tylko wspomniał o tancerce, ale wręcz otwarcie przyznał, że widziałby ją u swojego boku… na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Pesta nie ukrywał, że Sara zrobiła na nim ogromne wrażenie - choć, jak sam zaznaczył, nie miał jeszcze okazji poznać jej osobiście. Mimo to już teraz jest przekonany, że byłaby idealną partnerką taneczną.

Aktor zdradził, że temat pojawił się podczas rozmowy z Krzysztofem Szczepaniakiem. To właśnie wtedy padło nazwisko Janickiej i nie było to przypadkowe skojarzenie. Pesta przyznał, że coś w niej przyciąga uwagę i sprawia, że czuje się do niej wyjątkową sympatię, nawet na odległość.

Ostatnio rozmawiałem z Krzyśkiem Szczepaniakiem i myślę, że Sara Janicka byłaby bardzo dobrą partnerką. Może to jest to, à propos tego, że jakbym sobie teraz coś założył, to może to są te relacje, te spotkania, które zakładasz i się później spełniają, więc tego sobie życzę - mówi "Super Expressowi" Pesta.

W jego wypowiedzi nie zabrakło komplementów. Podkreślił jej charakter, profesjonalizm i pewność siebie, które są kluczowe w tanecznych duetach. Zwrócił uwagę, że udział w programie to ogromny stres, dlatego partner, który potrafi przejąć część napięcia i dodać pewności, jest na wagę złota.

Co ciekawe, aktor mówił także o czymś trudnym do uchwycenia - o "chemii", którą można wyczuć nawet przez ekran. To właśnie ten "klik" sprawia, że niektóre duety działają od pierwszych chwil. I wszystko wskazuje na to, że według Pesty Sara Janicka ma w sobie dokładnie to coś.

Uważam, że absolutnie ma charakter, jest wspaniałą osobą... nie znam jej osobiście, ale tak mi się jawi. Jest absolutnie profesjonalistką i to byłby zaszczyt móc uczyć się od takiej osoby. Chodzi o to, że ma ten rodzaj też pewności. Jak jedna osoba stresuje się tym zadaniem, co niedzielę, jest wystarczająca w parze, żeby ten ktoś z ciebie też trochę to zdjął. Myślę, że po prostu to się czuje. Jeśli na kogoś też patrzysz w telewizji, to czujesz, że to jest ten klik. To jest ten vibe - mówi nam Pesta.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Totalny bałagan w jury "Tańca z Gwiazdami"! Trzy wersje jednej decyzji

Zobacz naszą galerię: Janicka namieszała w show-biznesie! Aktorzy tracą dla niej głowę. Najpierw Zakościelny, a teraz...

Maciej Zakościelny - ujawnili się po 2 latach
Galeria zdjęć 26
Sonda
Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"?
Prawda o Fabijańskim ujrzała światło dzienne.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ ZAKOŚCIELNY
Sara Janicka
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI