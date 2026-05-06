Tak teraz wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego! Od jego śmierci minęło blisko 9 lat. Artysta zmarł o wiele za wcześnie

Zbigniew Wodecki zmarł o wiele za wcześnie

Zbigniew Wodecki odszedł 22 maja 2017 roku w wieku 67 lat. Przyczyną śmierci były powikłania po operacji wszczepienia bajpasów. Choć zabieg początkowo się udał, doszło do udaru mózgu, który okazał się tragiczny w skutkach. Artysta został przewieziony do szpitala MSWiA i wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Próbowano go z niej wybudzić, jednak funkcje życiowe już nie wróciły. Przestał pracować jego mózg.

Informacja o odejściu bardzo popularnego i lubianego artysty wstrząsnęła fanami i środowiskiem artystycznym w całym kraju. Muzyk i piosenkarz pozostawił pogrążoną w smutku najbliższą rodzinę: córki Joannę i Katarzynę, syna Pawła oraz żonę Krystynę.

W żałobie byli też fani oraz znajomi Wodeckiego ze świata muzyki.

Żegnaj Zbyszku. Byłeś genialnym muzykiem i cudownym człowiekiem. Do zobaczenia po drugiej stronie... - pisał Andrzej Piaseczny.

Maria Szabłowska tak wspominała przyjaciela:

Zbigniew był niezwykle utalentowanym muzykiem, pozbawionym złości i zawiści. Jego ostatnie lata były świetne, jego muzykę kochały i ceniły nie tylko osoby starsze, ale też młodzież. Myślałam, że uda mu się z tego wyjść, w ostatnim czasie dużo chorował, był świetnym muzykiem i niesamowitym kolegą.

Pogrzeb Wodeckiego. Polska była w żałobie

Pogrzeb Wodeckiego odbył się 30 maja 2017 roku w Bazylice Mariackiej w Krakowie. To właśnie tam tłumy wiernych, przyjaciół i fanów przyszły, by po raz ostatni oddać mu hołd. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter - pełna była muzyki, wspomnień i wzruszeń. Po mszy kondukt żałobny udał się na Cmentarz Rakowicki, gdzie artysta został pochowany w Alei Zasłużonych - ta część ceremonii została zarezerwowana tylko dla najbliższych. Wśród żałobników nie zabrakło największych gwiazd. Pojawili się m.in. przyjaciele ze sceny, dziennikarze oraz przedstawiciele świata kultury.

Na koniec rozległ się dźwięk trąbki. Odegrano utwór "My way". Ten moment był najbardziej poruszający, a rodzina zmarłego nie mogła powstrzymać łez. Zgromadzony tłum zaczął bić brawa na cześć muzyka...

Grób Wodeckiego po blisko 9 latach

Blisko 9 lat później miejsce ostatniego spoczynku Zbigniewa Wodeckiego wciąż przyciąga wielbicieli muzyki. 6 maja artysta skończyłby 76 lat. Jak teraz wygląda jego grób?Znajdują się na nim zdjęcia piosenkarza oraz mała tabliczka z napisem: "Pamiętamy", jest kilka zniczy i kwiatów. Widać jednak, że nagrobek warto by było sprzątnąć.

