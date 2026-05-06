Wokalista Iron Maiden tak mówi o Polakach. Ikona heavy metalu o występie na polskim weselu i nocowaniu w Warszawie!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-05-06 11:13

Zespół Iron Maiden to jeden z najbardziej znanych na świecie przedstawicieli muzyki heavy metalowej. Formacja istnieje już od ponad 50 lat, a jej historia na pewnym etapie w sposób szczególny połączyła się z naszym krajem. Teraz wokalista grupy, Bruce Dickinson, opowiedział o pierwszej jej wizycie nad Wisłą - tak mówi o Polakach!

Iron Maiden na trasie 2025
Tłumy przed koncertem Iron Maiden w Warszawie Tłumy przed koncertem Iron Maiden w Warszawie Tłumy przed koncertem Iron Maiden w Warszawie Tłumy przed koncertem Iron Maiden w Warszawie
Galeria zdjęć 15

Zespół Iron Maiden był już dobrze znany na świecie, gdy w 1984 roku po raz pierwszy zawitał do Polski. Grupa zdążyła już w tym czasie zaszokować świat swoim trzecim studyjnym albumem, The Number of the Beast z 1982 roku, sukces osiągnął także kolejny, czyli Piece of Mind, wydany zaledwie rok później.

W 1984 roku "Żelazna Dziewica" szykowała się do premiery następnej płyty, mowa o Powerslave, która ukazała się we wrześniu tamtego roku, gdy już rozpoczęła promującą projekt trasę koncertową. Ta, co ciekawe, wystartowała w Polsce występem w Warszawie, który miał miejsce 9 sierpnia. Na nim jednak wizyta Iron Maiden nad Wisłą się nie skończyła. W ramach swoich pierwszych odwiedzin w naszym kraju grupa zawitała także do Łodzi, Poznania, Wrocławia i Zabrza - a nawet wylądowała i zagrała na polskim weselu!

Mija 40 lat od pierwszych koncertów Iron Maiden w Polsce. "Byli jak z innej bajki"

Koncert Iron Maiden na Narodowym w 2025. Tak bawili się fani muzyki:

Koncert Iron Maiden na Narodowym. Tak bawili się fani muzyki
Galeria zdjęć 29

Metal na polskim weselu?!

Mowa o zdarzeniu, które miało miejsce po koncercie w Poznaniu 11 sierpnia 1984 roku. Tuż po nim Panowie zamiast udać się na odpoczynek postanowili się trochę pobawić, sęk w tym, że nigdzie nie mogli dostać alkoholu, który był wtedy sprzedawany tylko na kartki. Tym samym grupa dzięki otrzymanym radom wylądowała w Klubie Adria, gdzie odbywały się wesela. Tak też się działo tego dnia, gdy z okazji swojego ślubu bawili się tam Pani Dorota Nawrocka, Pan Piotr Żmudziński i ich goście.

Oczywiście zespół został rozpoznany i poproszony o zagranie czegoś - Iron Maiden postawili nie na własną twórczość, a na covery, dzięki czemu goście polskiego wesela mieli okazję posłuchać na żywo w wyjątkowym wykonaniu Smoke On The Water Deep Purple i Tush ZZ TopZdarzenie to wciąż ma w swojej pamięci wokalista zespołu, Bruce Dickinson, który w nowym wywiadzie dla "Heavy Rocks" określił to, co się stało latem 1984 roku jako "surrealistyczne".

Polecany artykuł:

Najlepsze duety Artura Rojka. Z kim nagrywał dawny wokalista Myslovitz?

Muzyk Iron Maiden tak mówi o Polsce i Polakach

W wywiadzie muzyk szerzej omówił wizytę grupy nad Wisłą, do której doszło ponad cztery dekady temu. Wspomniał on chociażby nocowanie w Warszawie w jednym z bloków gdzieś na obrzeżach miasta. Jak mówi Bruce, niemal każdy wtedy spędzał czas na słuchaniu muzyki - oczywiście z nielegalnie zdobytych bootlegów, które wzajemnie sobie przekazywano. Jak dodał:

Tak rozprowadzali muzykę. W ten sposób zdawali sobie sprawę z tego, na jakim jest ona etapie. To było niesamowite. To był prawdziwy underground i to było bardzo ekscytujące.

Dickinson szerzej opowiedział o tym, co czuł podczas wizyty w Polsce. Wyznał on, że miał wrażenie, jakby w tym okresie w naszym kraju "trwała jakaś dziwna rewolucja". Dodał w rozmowie, że już kilka lat później doszło tu do zmian politycznych i wprowadzenia demokracji, jednak w 1984 roku Polska zdawała się być miejscem, które chce za wszelką cenę odsunąć się od Związku Radzieckiego i nędzy, jaką ten serwował.

Muzyk w wywiadzie dla zagranicznego portalu wypowiedział kilka ciepłych słów pod adresem Polaków. Jak stwierdził, choć nasz naród od zawsze był wykorzystywany w interesach na arenie międzynarodowej, to mimo tego udało mu się zachować spójność i realność, dzięki czemu dziś może żyć w wolnym i dobrze prosperującym kraju. Wokalista dodał, że śmiechem, że ma nadzieję, że jego zespół dołożył do tego choćby niewielką cegiełkę.

Sonda
Który album Iron Maiden jest najlepszy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IRON MAIDEN