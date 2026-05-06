Sam Smith i Christian Cowan zaręczeni? Uwagę na MET Gali 2026 przykuł luksusowy pierścionek

Sam Smith to obecnie jeden z najbardziej charakterystycznych i docenianych brytyjskich twórców młodego pokolenia. Piosenkarz, który w 2017 roku oficjalnie poinformował o swojej niebinarności, po raz kolejny znajduje się w centrum medialnego zainteresowania za sprawą udziału w tegorocznej MET Gali. Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że w niedalekiej przyszłości będziemy świadkami wielkiego, gwiazdorskiego ślubu.

Sam Smith i dyskretne zaręczyny. Złapani na MET Gali 2026

MET Gala 2026 zgromadziła mnóstwo znanych osobistości, które jak zawsze prześcigały się w kwestii ekstrawaganckich strojów. Część stylizacji wzbudzała powszechny zachwyt, podczas gdy inne spotykały się z falą krytyki. W trakcie tego modowego święta wzrok fotoreporterów spoczął na brytyjskim wokaliście. Obserwatorzy błyskawicznie wyłapali, że na dłoni Sama Smitha lśnił masywny pierścionek pochodzący od francuskiej marki luksusowej. Redakcja magazynu „Page Six” niezwłocznie ustaliła, że niebinarny muzyk oraz uznany w USA projektant Christian Cowan są już po zaręczynach. Dokładny termin oświadczyn pozostaje tajemnicą, ale założenie tej konkretnej biżuterii na galę miało na celu subtelne poinformowanie opinii publicznej o zmianie statusu związku. Ceremonia ślubna ma się odbyć niebawem.

Kim jest Christian Cowan? Suknia dla Lady Gagi i związek ze Smithem

Romantyczna relacja Sama Smitha i Christiana Cowana rozpoczęła się w 2022 roku. Wtedy to media po raz pierwszy powiązały ich ze sobą, gdy zostali przyłapani w trakcie wspólnego wyjazdu zimowego. Przez długi czas para wolała utrzymywać swój związek z dala od błysku fleszy. Ostatecznie zakochani oficjalnie potwierdzili, że są razem, w maju 2024 roku. Niespełna dwa lata po tym ogłoszeniu artyści planują już ślub. Christian Cowan jest o dwa lata młodszy od twórcy przeboju „Stay with me” i na co dzień zajmuje się modą. Będąc jeszcze studentem London College of Fashion, stworzył projekt sukni, którą zachwyciła się w sieci sama Lady Gaga. Od tamtego przełomowego momentu Cowan figuruje w czołówce najbardziej utalentowanych i docenianych młodych projektantów na Wyspach Brytyjskich.

