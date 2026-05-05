Jak one mogły to założyć? Te kreacje były najbardziej szokujące na Met Gali 2026!

Aga Kwiatkowska
2026-05-05 9:16

To była noc, która przeszła do historii mody! Met Gala 2026 znów wywołała skrajne emocje. Jedni są zachwyceni, inni wręcz przeciwnie. Patrząc na zdjęcia z wydarzenia, można zacząć się zastanawiać, czy to jeszcze moda, czy już dziwaczny show. Niektóre gwiazdy postawiły wszystko na jedną kartę i zdecydowały się na niemal halloweenowe kostiumy. Nie wierzycie? Sami zobaczcie!

Met Gala 2026

Met Gala 2026. Niektóre gwiazdy wciąż potrafią zaskakiwać

Tegoroczna Met Gala odbyła się pod hasłem Costume Art, czyli sztuka kostiumu, a dress code brzmiał: Fashion Is Art, a więc moda to sztuka. Nic więc dziwnego, ze znani i lubiani postanowili zaszaleć. Gwiazdy miały potraktować swoje ciała jak płótno i trzeba przyznać, że niektóre poszły nawet o krok za daleko. Aktorki, modelki, piosenkarki prześcigały się w co odważniejszych, bardziej szokujących czy po prostu dziwacznych stylizacjach. Kreacji pięknych i szykownych było mniej niż szalonych lub ozdobionych niezwykłymi dodatkami np. częściami manekina.

Na czerwonym dywanie nie zabrakło kontrowersji. Kto poszedł na całość?

Heidi Klum wygrała! To Met Gala czy impreza halloweenowa?

Na granicy sztuki i absurdu balansowała Heidi Klum. Modelka pojawiła się imprezie… jako marmurowa rzeźba! Szary makijaż, sztuczne fałdy i efekt żywego posągu zrobiły ogromne wrażenie, jednak to nie było ubranie, a przebranie i to bardzo w stylu halloweenowych maskarad, z których niemiecka piękność uczyniła swój znak rozpoznawczy.

Nie zawiodła też Rihanna, która wróciła na czerwony dywan w futurystycznej, metalicznej kreacji przypominającej dzieło sztuki współczesnej. Na królewski wizerunek postawiła Beyonce, za którą ciągnął się olbrzymi, szeroki i długi tren. Koronę przywdziała też Ciara. Z kolei Katy Perry zasłoniła twarz, a nawet głowę nakryciem, które sprawiło, że gwiazda przypominała... futurystyczną zakonnicę.

Madonna zdecydowała się na misterną konstrukcję ze statkiem na głowie, Jordan Roth przybyła na galę z manekinem, Gwendoline Christie wzięła ze sobą maskę, Teyana Taylor wystąpiła od stóp do głów odziana w srebrzyste frędzle - miała je też na głowie, a Cardi B pokazała się w dziwacznym, pokracznym, zmutowanym "ciele" obłożonym czarną koronką. Janelle Monae zdecydowała się na strój, który przypominał symboliczne połączenie natury i technologii, a wdzianko Lisy miało dodatkową parę rąk. Odessa A'Zion postawiła na mocny akcent i wyeksponowała biust. Zwariowanych strojów było jednak dużo więcej. ZOBACZCIE!

Jak oceniacie tegoroczne stylizacje? Szok czy już nuda?

