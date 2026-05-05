Festiwal próżności na żywo! Met Gala 2026 wymknęła się spod kontroli

Pierwszy poniedziałek maja od lat oznacza jedno - najbardziej "napompowaną" noc w świecie show-biznesu. Met Gala, oficjalnie charytatywna impreza na rzecz Instytutu Kostiumów, w praktyce przypomina wyścig na najbardziej absurdalną stylizację. W tym roku gwiazdy miały potraktować modę jak sztukę. Problem w tym, że niektórzy najwyraźniej pomylili sztukę z przesadą.

Absurd goni absurd! Stylizacje gwiazd wywołały masę emocji

Na schodach Metropolitan Museum of Art pojawiła się cała plejada nazwisk. Wśród gospodarzy m.in. Beyoncé, Nicole Kidman czy Anna Wintour, która jak zwykle trzyma rękę na pulsie tego modowego cyrku.

I choć temat dawał ogromne pole do popisu, efekty bywały… dyskusyjne. Nicole Kidman postawiła na błysk i dramatyzm, wyglądając jak żywa dekoracja świąteczna w wersji premium. Margot Robbie z kolei zaprezentowała kreację, nad którą pracowano setki godzin - pytanie tylko, czy ktoś poza projektantem naprawdę to docenił...

O krok dalej poszła Hailey Bieber, która pojawiła się w stylizacji z elementami złota. Efekt? To był bardziej pokaz jej możliwości finansowych niż modowej finezji.

A potem zrobiło się naprawdę… dziwnie. Heidi Klum zamieniła się w coś na kształt rzeźby, udowadniając, że granica między modą a kostiumem na bal przebierańców jest bardzo cienka i szybko można ją przekroczyć. Bad Bunny natomiast postanowił niemal zniknąć pod swoją stylizacją - trudno było zgadnąć, kto w ogóle stoi przed obiektywami.

Na wydarzeniu pojawiła się także Rihanna, która jak zwykle przyciągnęła uwagę. Choć trzeba przyznać, w tym tłumie przesadzonych stylizacji nawet ona miała poważną konkurencję.

W tym roku królowała jedna zasada: im więcej, tym lepiej. Więcej błysku, więcej objętości, więcej szoku. Tylko czy ktoś jeszcze pamięta, gdzie w tym wszystkim jest granica dobrego smaku?

