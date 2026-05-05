Przerwany koncert rockowej legendy! Chodzi o “medyczny epizod”

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-05-05 9:03

Niepokojące wieści z terenów Stanów Zjednoczonych obiegły cały muzyczny świat. Nieoczekiwanie poinformowano o tym, że jeden z największych rockowych zespołów wszech czasów zmuszony był przerwać swój występ. Jako powód takiego stanu rzeczy podano “medyczny epizod”. Co dokładnie się stało?

Przerwany koncert rockowej legendy! Chodzi o “medyczny epizod”

i

Autor: MediaPunch/face to face/ East News

Na muzycznym rynku gitarowych brzmień wciąż działa bardzo dużo zespołów, które dziś postrzega się w kategorii tzw. “weteranów”. Mowa w tym przypadku o formacjach, które zaczynały swoje kariery w latach 60. i 70. i wciąż są obecne, w większym bądź mniejszym wymiarze, na scenie.

Przykładem takiej grupy jest chociażby Eagles. Powstała ona w 1971 roku w Los Angeles. Znana na całym świecie z takich przebojów, jak “Take It Easy”, “Witchy Woman”, “One of These Nights" czy oczywiście “Hotel California” uważana jest za jedną z najbardziej znanych, cenionych i pełnych sukcesów właśnie z lat 70. Eagles uznaje się także za jeden z najlepiej sprzedających się zespołów na świecie. W tym roku mija 55 lat od powstania formacji i choć zbliża się ona do zakończenia działalności, to na ten moment wciąż występuje. Niestety, jeden z pokazów z ostatnich dni nie poszedł po myśli występujących…

TZG Sebastian Fabjanski Julia Syrus

Met Gala należała do niej! Cher udowodniła, że czas się jej nie ima:

Met Gala należała do niej! Cher udowodniła, że czas się jej nie ima
Galeria zdjęć 31

Przerwany koncert Eagles. Co się stało?

W sobotę 2 maja Eagles grali pierwszy od 2 lat koncert, nie będący pokazem w ramach serii występów w obiekcie Sphere w Las Vegas. Grupa miała zaplanowany set na festiwalu New Orleans Jazz & Heritage Festival i rzeczywiście zagrała w jego ramach aż 19 utworów, nie wybrzmiało jednak słynne “Desperado”, a sam pokaz trwał 20 minut krócej, niż pierwotnie zakładano.

Wiadomo już, co było powodem takiego stanu rzeczy. Okazuje się, że w trakcie koncertu nieoczekiwanego “epizodu medycznego” doznał pianista Eagles. Konieczne było więc skrócenie pokazu, gdyż bez niego niemożliwe było zagranie “Desperado”. Nie wiadomo jednak, co dokładnie się wydarzyło i co stało się muzykowi.

Grupa wciąż jest w trakcie swojej pożegnalnej trasy koncertowej, po której najpewniej zakończy działalność.

Polecany artykuł:

Wokalista Aerosmith był oskarżany o niewłaściwe zachowanie wobec nieletniej. Są…

Druzgocące wieści o zdrowiu lidera kultowej formacji rockowej! "Jest w końcowej fazie choroby":

Mick Jones
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki