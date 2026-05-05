Luksus czy reżim?! Gwiazdy płacą fortunę i muszą się podporządkować

Julita Buczek
2026-05-05 6:45

Luksus, błysk fleszy i… bilet za fortunę! Met Gala to nie tylko najgłośniejsza noc mody, ale też impreza, na której obowiązują rygorystyczne reguły. Bilet za ogromne pieniądze to dopiero początek - potem zaczyna się prawdziwy test dla gwiazd!

To nie impreza, to selekcja! Gwiazdy pod ścisłą kontrolą na Met Gali

Każdego roku, w pierwszy poniedziałek maja, oczy całego świata zwracają się na schody Metropolitan Museum of Art w Nowy Jork. To właśnie tam odbywa się Met Gala - wydarzenie, które od dekad uchodzi za "Oscary mody". Jednak za spektakularnymi stylizacjami kryje się coś więcej niż tylko moda. To precyzyjnie zaplanowany "spektakl", w którym każdy detal kontrolowany jest przez Annę Wintour.

Dostanie się na Met Galę graniczy z cudem! Lista gości jest ściśle selekcjonowana, a zaproszenie nie zależy wyłącznie od pieniędzy. Nawet jeśli wielki dom mody wykupi miejsce dla gwiazdy i przygotuje dla niej kreację, ostateczna decyzja i tak należy do Anny Wintour. To ona zatwierdza zarówno gości, jak i ich wygląd.

A ceny? Mogą przyprawić o zawrót głowy. Pojedyncze wejście kosztuje około 100 tysięcy dolarów, a rezerwacja stolika to wydatek liczony w setkach tysięcy. I choć dla celebrytów to często "prezent" od marki, nie zmienia to faktu, że wydarzenie jest jednym z najbardziej ekskluzywnych na świecie.

Kiedy już uda się przekroczyć próg, zaczynają się kolejne zasady. Jedna z najbardziej zaskakujących? Rozdzielanie par. Organizatorzy celowo sadzają partnerów osobno, by zmusić gości do nawiązywania nowych znajomości.  

Na tym jednak nie koniec. Met Gala to impreza wyłącznie dla dorosłych - dzieci nie mają wstępu. Do tego dochodzą kulinarne ograniczenia. Menu jest starannie przemyślane, ale niektóre składniki są całkowicie zakazane. Czosnek i cebula? Odpadają! Wszystko po to, by uniknąć nieświeżego oddechu. Zielone dodatki, jak pietruszka czy szczypiorek, również zniknęły z talerzy, bo mogą… utknąć między zębami.  

Lista zakazów jest jeszcze dłuższa. Podczas gali nie wolno korzystać z telefonów - organizatorzy chcą, by goście skupili się na wydarzeniu, a nie na relacjonowaniu go w sieci. Zakazane jest także palenie papierosów oraz dotykanie muzealnych eksponatów.

A jeśli ktoś marzy o dłuższej rozmowie z Anną Wintour? Może o tym zapomnieć. Każdy gość ma zaledwie chwilę na przywitanie się z nią - wszystko musi przebiegać sprawnie i bez zbędnych przestojów.

ANNA WINTOUR
MET GALA