Wokalista Aerosmith był oskarżany o niewłaściwe zachowanie wobec nieletniej. Sąd wydał decyzję

To pod koniec 2022 roku nad głową wokalisty zespołu Aerosmith pojawiły się czarne chmury. Przypominamy, że magazyn "Rolling Stone" jako pierwszy poinformował, że do jednego z sądów w Kalifornii wpłynął pozew, złożony przez niejaką Julię Holcomb (obecnie Misley). Zgodnie z jego treścią, dorosła już dziś kobieta twierdziła, że w latach 70. jako osoba nieletnia, przez wiele lat utrzymywała stosunki intymne ze Stevenem Tylerem, który był wtedy dorosłym, 25-letnim mężczyzną. Holcomb oskarżała Tylera o napastowanie, pobicie i znęcanie na tle emocjonalnym. Pozew głosi, że muzyk zdołał nawet przekonać rodziców Holcomb, by Ci uczynili go jej opiekunem prawnym, aby ona, jako osoba niepełnoletnia, mogła z nim swobodnie przekraczać granice stanów. Co szokujące, Julia miała wtedy zaledwie 15 lat. Co najbardziej zaskakujące, w oskarżeniu cytowane były... fragmenty biografii Tylera, który opisał szczegóły swojej relacji z kobietą w swojej książce Wkurza was hałas w mojej głowie?.

Tyler i Julia mieli się poznać w 1973 roku po jednym z koncertów Aerosmith w Portland w jednym z tamtejszych hoteli. Według relacji kobiety, Tyler miał zdawać sobie sprawę z tego, ile miała ona wtedy lat, mimo to jednak miał zabrać ją ze sobą do pokoju hotelowego, gdzie miał dokonać pierwszego z całej serii przestępstw na tle seksualnym, a następnie odesłać ją do domu. Relacja ta miała trwać około 3 lata, a w 1975 roku Julia miała zajść w ciążę z synem Stevena - muzyk miał jednak nalegać na aborcję. To właśnie po tym wydarzeniu Holcomb miała porzucić Tylera i wrócić do domu oraz dokonać radykalnej zmiany swojego życia. Kobieta od lat jest mężatką oraz katoliczką i choć zaznacza, że zdecydowała się zapomnieć o tych doświadczeniach, to wskazała, że do złożenia pozwu skłonił ją sam Tyler, który bez skrępowania opisał trudne dla niej lata w swojej biografii bez jej zgody, co zakłóciło jej codzienne życie oraz naraziło na hańbę.

W kolejnych latach sprawa co i rusz wracała. W marcu 2024 roku okazało się, że sąd w Los Angeles wydał decyzję, zgodnie z którą Pani Julia Misley nie może dochodzić swojej racji, powołując się na książki Stevena Tylera. Wskazano przy tym, że 66-letnia obecnie kobieta wciąż może domagać się odszkodowania za cierpienia i problemy, których miała doznać na skutek rzekomego wieloletniego napastowania seksualnego i znęcania się psychicznego i fizycznego, gdy była osobą nieletnią.

Na początku tego roku okazało się natomiast, że Julia rzeczywiście zdecydowała się z tego prawa skorzystać, jednak jej pozwy na terenie stanów Oregon, Waszyngton i Massachusetts zostały odrzucone. Sąd powołał się na przepisy regulujące wiek zgody i przedawnienie w nich obowiązujące. Pani Misley miała jednak otwartą furtkę, aby kontynuować swoja sprawę na terenie stanu Kalifornia.

To koniec głośnej sprawy przeciwko Stevenowi Tylerowi?

Jak przekazał pod koniec kwietnia magazyn "Billboard", także i w przypadku stanu Kalifornia pozew Julii Misley został niemal w całości odrzucony ze względu na przedawnienie opisanych w pozwie czynów. Sędzia Patricia A. Young zastrzegła jednak, że sprawa będzie procedowana dalej tylko w związku z konkretnym zdarzeniem - mianowicie wykorzystania na tle seksualnym, do którego miało dojść w trakcie ich krótkiego pobytu w Kalifornii. Tamtejsze prawo dotyczące wykorzystywania w określonych sytuacjach nie przewiduje przedawnienia roszczeń.

Wyrok w tej sprawie ma zapaść 31 sierpnia.

