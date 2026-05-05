Sara James powiedziała to wprost: boi się matury "z matmy". "Nigdy nie byłam ścisłym umysłem"

Sara James zdaje maturę. Za nią język polski

Sara James w poniedziałek 4 maja podeszła do matury z języka polskiego (poziom podstawowy). W sieci pokazała nagrania z podróży na egzamin dojrzałości. Wystrojona w białą koszulę i krawat piosenkarka wyznała, jakiego tematu absolutnie nie chciałaby zobaczyć na arkuszu. Opowiadała o maturze, jednocześnie prowadząc auto. Towarzyszyli jej znajomi.

Dzień dobry wszystkim moim cudownym maturzystom. Powiedziałam sobie dzisiaj tak, że jeśli będzie motyw wojny, to ja wychodzę z tej matury - żartowała James.

Wbrew pozorom to nie z język polski mógł jej sprawić największy problem. Matematyka przerażała gwiazdę znacznie bardziej.

Sara James nigdy nie była orłem "z matmy". Nic dziwnego, że się stresuje!

Niedawno piosenkarka gościła w studiu radia ESKA. Zapytana przez Michała Hanczaka o to, czego najbardziej boi się na maturze, Sara odpowiedziała:

Wiesz co, chyba matmy. Matma jest dla mnie taka, no... Bo ja, wiesz, no, nigdy nie byłam ścisłym umysłem, więc generalnie ja polski, angielski to tam luz, ale ta matma jest dla mnie ciężka, bo ja po prostu nigdy tego nie kumałam. Od samego dzieciaka zawsze miałam problemy z matmą.

Z czego Sara James zdaje maturę?

Sara w jednym z wywiadów wyliczyła przedmioty, jakie musi "obronić" na maturze. To rozszerzony język polski (za wokalistką egzamin z podstawowego języka polskiego, poziom rozszerzony, dla chętnych, zdaje się 20 maja), podstawowa matematyka, którą maturzyści zdają 5 maja i rozszerzony język angielski. Ostatni z egzaminów zaplanowano na czwartek 7 maja, a poziom podstawowy absolwenci szkół średnich napiszą w środę 6 maja.

Poza egzaminami pisemnymi nastolatków czeka również przeprawa na egzaminach ustnych - te trwają przez niemal cały maj.

