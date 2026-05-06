Najlepsze duety Artura Rojka. Z kim nagrywał dawny wokalista Myslovitz?

Artur Rojek urodził się 6 maja 1972 roku w Mysłowicach. Wczesne dzieciństwo przyszłej ikony polskiej muzyki naznaczone jest dramatycznym zdarzeniem. Jako 4-letni chłopiec Rojek omal nie został potrącony przez samochód, co odcisnęło na nim bardzo duże piętno. Już jako muzyk opowiedział o tym w kompozycji Lato '76.

Co ciekawe, początkowo nie planował kariery muzycznej, skupiając się na działalności sportowej! Jego specjalnością było pływanie, trenował także bieganie. To właśnie ze sportem planował związać swoją przyszłość - ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i przez kilka lat pracował jako nauczyciel wf-u w szkołach z okolic Mysłowic.

Początkowo muzyka była dla niego jedynie dodatkowym zajęciem, pasją, której oddawał się w wolnym czasie. W 1992 roku Rojek powołał do życia grupę The Freshmen, która z czasem zmieniła nazwę na Myslovitz. Zadebiutowała trzy lata później dobrze przyjętym albumem Myslovitz, przełomem stała się dla niej płyta Miłość w czasach popkultury z 1999 roku. Artur Rojek pozostał częścią Myslovitz do 2012 roku, kiedy to zdecydował się na odejście.

Z kim ma na koncie współprace Artur Rojek?

Już dwa lata po rozstaniu z Myslovitz Artur Rojek rozpoczął karierę solową. W 2014 roku ukazał się jego pierwszy album, nagrany pod własnym nazwiskiem, Składam się z ciągłych powtórzeń. To z niego pochodzą przeboje Beksa oraz Syreny. Muzyk powrócił z kolejną płytą aż sześć lat później. Kundel również przyniósł hity, chociażby w postaci Bez końca czy A miało być jak we śnie.

