Alicja Szemplińska i wielki zwrot przed Eurowizją. Bukmacherzy ZMIENILI ZDANIE!

Alicja Szemplińska odlicza już dni do swojego występu w półfinale Eurowizji 2026. Jakie reakcje wywołała jej pierwsza próba? Choć zobaczyliśmy tylko trzy zdjęcia prosto z areny w Wiedniu, a sporo wciąż pozostaje tajemnicą, bukmacherzy zmienili swoje zdanie co do polskich szans na podbicie Eurowizji...

Alicja Szemplińska już po pierwszej próbie. Kiedy następna?

Delegacja z Polski pierwszy raz stanęła na scenie w Wiedniu w sobotę, 2 maja. Ekipa z Alicją Szemplińską na czele przećwiczyła kilka razy swój występ, prześledziła nagrania i naniosła poprawki. Po próbie przyszedł czas na trochę odpoczynku, ale też dalszą pracę nad przygotowanym show i promocję. Kolejna próba Alicji odbędzie się w czwartek, 7 maja. Wtedy też zobaczymy nie tylko zdjęcia i zakulisowe materiały w sieci, ale przede wszystkim - 30-sekundowy fragment kamerowy występu.

Polska jednak w finale? Po próbie bukmacherzy zmienili zdanie

Oficjalne zdjęcia z pierwszej próby spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród fanów. Wreszcie ujawniono, czym jest monumentalny rekwizyt, który pojawia się w polskim występie na tegorocznej Eurowizji. To ponad dwumetrowa rampa, na której Alicja Szemplińska wykona "Pray" w towarzystwie swoich czterech tancerzy.

Pozytywnie zareagowali nie tylko fani Eurowizji, ale także bukmacherzy. W podsumowaniu różnych zakładów, które przygotowuje portal Eurovisionworld.com, Polska o poranku 6 maja trafiła do grona typowanego do awansu. Z trzynastego miejsca Alicja Szemplińska przeskoczyła w zestawieniu na dziesiątą lokatę, którą dzieli z estońskim zespołem Vanilla Ninja. Ich szanse na Wielki Finał wynoszą 46%, a niżej w tabeli widnieją Gruzja, Portugalia, Belgia i San Marino.

Eurowizja 2026 - faworyci

Niezmiennie faworytem fanów i bukmacherów do zwycięstwa w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji pozostaje Finlandia. Linda Lampenius i Pete Parkkonen prowadzą nie tylko w zakładach, ale również triumfowali w plebiscytach OGAE Poll i Eurojury. Wśród najwyżej notowanych uczestników znajdują się także Australia, Dania, Francja, Grecja, Izrael i Szwecja.

Polska utrzymuje się stale na 27. miejscu pod względem prawdopodobieństwa wygranej. Po publikacji zdjęć z próby Alicja Szemplińska z "Pray" podskoczyła na 30. miejsce w typowaniu zwycięzcy głosowania jury, pozostając na 25. miejscu pod względem szans na zwycięstwo zdaniem widowni.

