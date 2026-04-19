Sławna skrzypaczka i przystojniak wygrają Eurowizję dla Finlandii? Kim są Linda i Pete?

Zbliżający się wielkimi krokami 70. Konkurs Piosenki Eurowizji budzi ogromne emocje, a w notowaniach bukmacherów i fanów bezapelacyjnie króluje reprezentacja Finlandii. Linda Lampenius oraz Pete Parkkonen tworzą niezwykle interesujący duet, ponieważ oboje cieszą się dużym uznaniem w branży, chociaż reprezentują zupełnie odmienne muzyczne światy i inne pokolenia.

Skrzypaczka z Playboya i gwiazdor Idola. Kim są Linda Lampenius i Pete Parkkonen?

Urodzona w 1970 roku wybitna skrzypaczka wywodzi się z mniejszości szwedzkojęzycznej i od najmłodszych lat szlifowała swój muzyczny warsztat. Zaledwie jedenastoletnia dziewczynka występowała jako solistka z orkiestrą fińskiego radia, a w czasach studenckich udzielała się w zespołach oraz operze. Po zakończeniu edukacji artystka przeniosła się do Wielkiej Brytanii i rozpoczęła solową karierę, która zaprowadziła ją na największe światowe sceny, w tym do Royal Albert Hall, La Scali oraz na festiwal w Cannes. Skrzypaczka ma za sobą również sesję okładkową dla magazynu "Playboy", a niedawno wyjawiła szokujące fakty ze swojej przeszłości. Jej dawnym menadżerem był przestępca seksualny powiązany z Jeffreyem Epsteinem i księciem Andrzejem. Obecnie artystka mieszka w Sztokholmie u boku męża i dzieci.

Z kolei Pete Parkkonen jest młodszy od swojej scenicznej partnerki aż o dwadzieścia lat. Wokalista przyszedł na świat w 1990 roku w środkowej Finlandii, a swoją charakterystyczną, ciemną karnację odziedziczył po dziadku pochodzącym z Martyniki. Artysta zdobył ogólnokrajową rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Idol", gdzie dotarł do finału i zajął trzecie miejsce, choć typowano go na zwycięzcę. Mimo braku głównej wygranej wokalista jako pierwszy z uczestników show wydał debiutancką płytę, która natychmiast podbiła fińskie listy sprzedaży. Z biegiem lat piosenkarz ugruntował swoją pozycję na lokalnym rynku muzycznym i triumfował w tamtejszej edycji programu "Taniec z Gwiazdami".

"Liekinheitin" to utwór o toksycznej miłości. Fińska propozycja walczy o wygraną

Tytuł eurowizyjnej propozycji "Liekinheitin" oznacza "miotacz ognia". Kompozycja, którą wzbogaca wirtuozerska gra Lindy Lampenius na skrzypcach, porusza temat destrukcyjnej i wyczerpującej relacji miłosnej. Artyści wpletli w swój utwór także motywy duchowe, co doskonale podkreślili podczas występu na żywo, wykorzystując na scenie rekwizyt przypominający konfesjonał. O przesłaniu piosenki świadczą same słowa utworu.

"Byłoby mądrzej odejść, jednak ja dalej igram z ogniem. Jak mógłbym zamrozić uczucia, kiedy jesteś miotaczem ognia? [...] Jesteś tak gorąca, a przy tym zimna niczym lód. Ty jesteś, ty jesteś miotaczem ognia" - śpiewa Pete.

Eurowizja 2026 w Wiedniu. Alicja Szemplińska reprezentuje Polskę

70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji została zaplanowana na 12, 14 i 16 maja. Artyści zmierzą się w walce o kryształowy mikrofon w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle, ponieważ to właśnie reprezentant Austrii triumfował w zeszłorocznym finale. Tym razem na eurowizyjnej scenie zaprezentują się przedstawiciele zaledwie 35 krajów, co stanowi najniższą frekwencję od 2003 roku. Znaczący spadek liczby uczestników jest efektem masowego bojkotu, wywołanego zgodą organizatorów na udział delegacji z Izraela. Polskich barw będzie bronić Alicja Szemplińska, która powalczy o awans z czternastą pozycją startową w pierwszym półfinale konkursu.