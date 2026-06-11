Tak zmieniała się Gabriela Muskała. Tej metamorfozy nie da się zapomnieć

Są gwiazdy, które kojarzymy z jednym wizerunkiem. Ale są też takie, których kariera to nieustanna podróż i ewolucja. Do tej drugiej grupy bez wątpienia należy Gabriela Muskała, aktorka, która od dekad udowadnia, że prawdziwy talent nie boi się zmian.

Jej droga to fascynująca opowieść zapisana nie tylko w wybitnych rolach, ale i na fotografiach. Każde zdjęcie to inny etap, inna energia i styl, które razem składają się na portret jednej z najciekawszych postaci polskiego kina i teatru. Czas cofnąć się w czasie i zobaczyć tę przemianę na własne oczy.

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Pamiętacie jej początki? Zaczynała jako rudowłosa Ania Shirley

Choć dziś jest ikoną dojrzałego aktorstwa, jej droga na szczyt zaczęła się tuż po ukończeniu słynnej łódzkiej filmówki w 1994 roku. To właśnie wtedy, jako młoda dziewczyna, podbiła serca łódzkiej publiczności rolą Ani w spektaklu "Ania z Zielonego Wzgórza", za którą otrzymała nagrodę dla najlepszej debiutantki.

Zanim na dobre zagościła na wielkim ekranie, szlifowała swój warsztat na deskach teatrów, zgarniając kolejne nagrody, w tym prestiżowe „Złote Maski”. Wielu widzów mogło ją jednak zapamiętać z serialu „Złotopolscy”, gdzie na początku lat 2000. wcielała się w postać sierżant Joli Podleśnej. Czy ktoś by wtedy pomyślał, jak spektakularną karierę ma jeszcze przed sobą?

Jeden film zmienił wszystko. Przełomowa rola i ukryty talent

Przez lata Gabriela Muskała budowała swoją pozycję, grając w takich produkcjach jak „Londyńczycy”, „Głęboka woda” czy poruszający „Wołyń”. Jednak prawdziwy przełom, który pokazał jej zupełnie nowe oblicze, nadszedł w 2018 roku wraz z filmem „Fuga”.

To nie była zwykła rola. Muskała nie tylko zagrała w nim kobietę cierpiącą na amnezję, ale także była współautorką scenariusza. Ten odważny krok przyniósł jej deszcz nagród, w tym Orła w kategorii Odkrycie roku. To był moment, w którym udowodniła, że jest nie tylko wybitną aktorką, ale też artystką totalną, która ma coś ważnego do opowiedzenia.

Tajemniczy duet i deszcz nagród. Tego o niej nie wiedzieliście

Niewiele osób wie, że Gabriela Muskała od lat tworzy artystyczny duet „Amanita Muskaria” ze swoją siostrą Moniką. Ich wspólne sztuki, jak głośna „Podróż do Buenos Aires”, zdobywały laury na festiwalach w Polsce i za granicą, udowadniając, że jej talent ma wiele wymiarów.

Jej kariera to zresztą pasmo nieustannych sukcesów. Na koncie ma kilkadziesiąt nagród aktorskich, w tym te najważniejsze w świecie teatru i filmu. W 2013 roku została uhonorowana Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, co jest najlepszym dowodem na jej wkład w polską kulturę.

Życie pisało własny scenariusz. Rozwód i nowa miłość

Choć zawodowo odnosiła sukces za sukcesem, jej życie prywatne także obfitowało w zwroty akcji. Przez wiele lat była żoną reżysera Grzegorza Zglińskiego, z którym ma syna Michała. Ich związek zakończył się jednak rozwodem w 2015 roku.

Prawdziwą sensację wywołała informacja o jej nowej miłości. Od 2021 roku Gabriela Muskała jest w szczęśliwym związku z innym wybitnym aktorem, Zbigniewem Zamachowskim. Para, choć unika medialnego zgiełku, nie ukrywa swojego uczucia i często pojawia się razem, wzbudzając ogromne zainteresowanie.

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Ile lat ma dziś Gabriela Muskała? Zobaczcie, jak wygląda

Gabriela Muskała urodziła się 11 czerwca 1969 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętować swoje 57. urodziny. Patrząc na jej energię, pasję i kolejne zawodowe wyzwania, wiek wydaje się być dla niej tylko liczbą.

Jak bardzo zmieniła się od czasów pierwszych ról? Jak wyglądała w najważniejszych momentach swojej kariery i jak prezentuje się dzisiaj? Zapraszamy do naszej niezwykłej galerii, która jest podróżą przez życie jednej z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorek. Zobaczcie sami.