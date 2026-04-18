Michał Szpak opowiada o bolesnym rozstaniu. Dziś nie ma żalu

Michał Szpak należy do najbarwniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Nietuzinkowy, wręcz kontrowersyjny artysta od lat budzi zainteresowanie nie tylko swoim niewątpliwym talentem, ale również mocnymi wypowiedziami i plotkami na temat życia prywatnego. Po niedawnej premierze nowego utworu gwiazdor otworzył się w kwestii swoich spraw sercowych, opowiadając o nieudanym związku.

Michał Szpak wydał "Fire". Z tym singlem miał pojechać na Eurowizję

Na początku kwietnia artysta zaprezentował nowy utwór, który opowiada o trudnych doświadczeniach w związku ze złamanym sercem. Utwór "Fire" miał być zgłoszony do polskich preselekcji do Eurowizji 2026, jednak ostatecznie Michał Szpak zrezygnował ze startu z przyczyn światopoglądowych.

Artysta opowiada o trudnej relacji

Po premierze osobistej piosenki Michał Szpak udzielił obszernego wywiadu, w którym zdradził co nie co o swoich bolesnych przejściach. Piosenkarz szczerze wyznał, że choć "Fire" ma pozytywny wydźwięk, to w prawdziwym życiu sytuacja nie do końca zakończyła się happy endem. Z drugiej strony podkreślił jednak, że po rozstaniu pozostała przyjaźń.

"To była najważniejsza, najdłużej trwająca i wzbudzająca największe emocje relacja w moim życiu. A jednocześnie - najbardziej zatruta. Przez długi czas to, co było między nami, było niedopowiedziane. Czułem się jak w więzieniu. Mimo że miałem mnóstwo okazji do poznania kogoś nowego czy flirtu, byłem lojalny i uczciwy. [...]" - powiedział w rozmowie z "Plejadą".

"Śpiewam o walce o bardzo ważną dla mnie relację. Tylko w 'Fire' zakończyła się ona happy endem, w moim życiu - nie do końca. Chociaż po czasie stwierdzam, że nie mogę tak powiedzieć. Owszem, miłość nie przetrwała, ale rozstaliśmy się i zostaliśmy przyjaciółmi. Myślę, że to też jest sukces" - dodał.

30

Michał Szpak zmienił związek w przyjaźń. "Nie byliśmy sobie pisani"

Piosenkarz wspomniał o brutalnym zderzeniu z rzeczywistością, które ostatecznie położyło kres związkowi. Na jego miejscu pojawiła się przyjaźń i z perspektywy czasu Michał Szpak nie żałuje trudnej decyzji o rozstaniu.

"Skonfrontowałem swoje wyobrażenia z rzeczywistością i okazało się, że jednak nie jesteśmy sobie pisani. Przetransformowaliśmy naszą relację w przyjaźń. Bardzo się cieszę, że właśnie tak się stało. To było uwalniające. W końcu poczułem się wolny i mogłem swobodnie otworzyć się na nowe relacje. [...] W mojej głowie ten temat został już dawno przepracowany i zamknięty. Nie mam do nikogo żalu. Widocznie tak miało być" - skwitował Szpak.

Sonda Słuchacie twórczości Michała Szpaka? Tak! Nie