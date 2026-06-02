Nie żyje uwielbiana policjantka. Weronika Hanyżewska miała zaledwie 25 lat

Informacja o śmierci młodej policjantki została opublikowana w mediach społecznościowych przez Lubuską Policję. W poruszającym wpisie koledzy i przełożeni podkreślili, że do końca wykazywała się niezwykłą siłą, odwagą i determinacją.

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, starszego posterunkowego Weroniki Hanyżewskiej – 25-letniej policjantki międzyrzeckiej komendy – przekazano w komunikacie.

Jak podkreślono, funkcjonariuszka przez wiele miesięcy walczyła z ciężką chorobą. Mimo trudności nie traciła nadziei i dawała przykład niezwykłej wytrwałości. Wszyscy wierzyli, że wróci do zdrowia i ponownie założy policyjny mundur.

Weronika Hanyżewska na co dzień zajmowała się prowadzeniem spraw związanych z wykroczeniami. W służbie była ceniona za profesjonalizm, odpowiedzialność i zaangażowanie. Współpracownicy wspominają ją jako osobę niezwykle życzliwą, empatyczną i zawsze gotową do pomocy.

W pamięci tych, którzy mieli zaszczyt z nią służyć, pozostanie jako osoba niezwykle sumienna, odważna i życzliwa. Zawsze gotowa wysłuchać, wesprzeć i podać pomocną dłoń – podkreślili policjanci.

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jerzy Czebreszuk oraz Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu mł. insp. Ewa Rotarska złożyli rodzinie i bliskim funkcjonariuszki wyrazy głębokiego współczucia.

Śmierć 25-letniej policjantki poruszyła wielu funkcjonariuszy i mieszkańców regionu. Jak podkreślono w pożegnaniu, Weronika pozostawiła po sobie trwały ślad w sercach ludzi, z którymi przyszło jej pracować i służyć.

Dziś z ogromnym smutkiem żegnamy osobę, która pozostawiła po sobie trwały ślad w sercach wielu ludzi. Jej życie było przykładem uczciwości, odpowiedzialności i bezinteresownej służby na rzecz drugiego człowieka – napisano w komunikacie.