Nie żyje wybitny sportowiec! Przez lata był sercem polskiej szermierki. "Mentor, przyjaciel i autorytet"

We wtorek, 2 czerwca, Polski Związek Szermierczy przekazał smutną informację o śmierci Stanisława Płociennika. Był jedną z najbardziej zasłużonych postaci polskiej szermierki – zawodnikiem, trenerem, sędzią międzynarodowym oraz wieloletnim członkiem Komisji Sędziowskiej Polskiego Związku Szermierczego.

Stanisław Płociennik w kwietniu tego roku skończył 77 lat. Specjalizował się w szpadzie i florecie, a sportową karierę rozwijał pod okiem fechmistrza Tadeusza Mieloszyńskiego. Po zakończeniu startów zawodniczych poświęcił się pracy szkoleniowej, związanej przede wszystkim z klubem Warta Śrem.

Jako trener współpracował m.in. z reprezentacją Polski we florecie kobiet. Przez lata był również cenionym sędzią międzynarodowym, prowadzącym najważniejsze turnieje szermiercze na świecie. Aktywnie działał także przy organizacji zawodów oraz rozwoju lokalnego środowiska szermierczego.

W poruszającym pożegnaniu klub Warta Śrem przypomniał, że Stanisław Płociennik przez ponad sześć dekad był związany z tamtejszą sekcją szermierczą – najpierw jako zawodnik, później trener, działacz i sędzia.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Płociennika – człowieka, który przez ponad sześć dekad był sercem i duszą śremskiej szermierki – przekazali przedstawiciele klubu.

Po przejęciu kierownictwa sekcji w połowie lat 80. przez kolejne dekady rozwijał ją i wychowywał następne pokolenia sportowców. W ostatnich latach prowadził działalność wspólnie z Karoliną Płociennik-Lis.

Płociennik współpracował także z fechmistrzem Tadeuszem Pagińskim oraz kadrą narodową floretu kobiet. Miał okazję pracować z czołowymi polskimi zawodniczkami, takimi jak Sylwia Gruchała, Anna Rybicka czy Magdalena Mroczkiewicz.

Jego zaangażowanie zostało docenione również poza środowiskiem sportowym. W 2021 roku zajął trzecie miejsce w plebiscycie „Trener Dekady 2010–2020”, organizowanym przez „Głos Wielkopolski”.

– Dla wielu był trenerem. Dla innych mentorem, przyjacielem i autorytetem. Pozostawił po sobie nie tylko sukcesy sportowe, ale przede wszystkim ludzi, których inspirował swoją wiedzą, spokojem i oddaniem – napisano w pożegnaniu.

Rodzinie, bliskim oraz wszystkim związanym ze środowiskiem szermierczym kondolencje złożył także Polski Związek Szermierczy. Śmierć Stanisława Płociennika to ogromna strata dla polskiego sportu i wielu pokoleń zawodników, którzy mieli okazję spotkać go na swojej drodze.