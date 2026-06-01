Jechał oddać krew dla chorej Hani. Tragiczna śmierć motocyklisty pod Kaliszem

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-01 11:52

Motocyklista z Kalisza jechał oddać krew na imprezę charytatywną do Nowych Skalmierzyc (woj.wielkopolskie) - ale zderzył się z samochodem osobowym i niestety zginął. Szczegóły w artykule.

Jechał oddać krew dla chorej Hani. Tragiczna śmierć motocyklisty pod Kaliszem

i

Autor: PSP Kalisz/ Materiały prasowe

Nie tak 48-letni Jakub z Kalisza zaplanował sobie dzień. Mężczyzna wsiadł na motor i chciał dojechać na charytatywną imprezę „Motocykliści dzieciom. Motoserce 2026” do pobliskich Nowych Skalmierzyc.

Jak mówią jego znajomi, mężczyzna planował tam honorowo oddać krew. Niestety, około południa, tuż za kościołem w kaliskim Szczypiornie, motocyklista zderzył się z osobówką. Siła zderzenia była tak duża, że motor został odrzucony na pobocze. Na miejscu szybko pojawili się medycy, w tym załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

I choć po długiej reanimacji motocykliście udało się przywrócić funkcje życiowe, niestety, w szpitalu zmarł. 

Tym razem Motoserce w Nowych Skalmierzycach zorganizowano dla Hani, dziewczynki, która cierpi z powodu wady serca. Mimo skończenia dwóch lat dziewczynka nawet samodzielnie nie siedzi i boryka się z wieloma schorzeniami. Hania potrzebuje intensywnej rehabilitacji, na którą jej rodzice i przyjaciele zbierają fundusze, między innymi w internecie i na charytatywnych festynach.

Pomóc może każdy TUTAJ: https://www.siepomaga.pl/hania-smolarek

Kapelusze, muzyka i mnóstwo energii. Seniorzy przejęli Bydgoszcz!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRAGICZNY WYPADEK
WIELKOPOLSKIE WYPADEK
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE TRAGEDIA