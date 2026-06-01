Dzień Matki zamienił się w horror. Judyta została ciężko poparzona, trwa walka o jej powrót do zdrowia

Dramatyczne chwile rozegrały się 26 maja, w Dzień Matki. W jednej chwili życie rodziny Judyty całkowicie się zmieniło. W wyniku nagłego buchnięcia ognia z pieca kobieta doznała rozległych oparzeń twarzy, rąk oraz nóg, w tym oparzeń II stopnia. Historię tego tragicznego wypadku opisywaliśmy już w naszym serwisie. Czytaj: Wybuch pieca w domu pod Gnieznem. Ciężko ranna kobieta trafiła do szpitala!

40-latka trafiła do szpitala, gdzie każdego dnia walczy z ogromnym bólem i skutkami tragicznego wypadku. Jak podkreślają jej bliscy, tamten dzień na zawsze pozostanie w ich pamięci. Towarzyszyły im strach, bezradność i ogromne cierpienie. Mimo tragedii rodzina podkreśla jednak, że najważniejsze jest to, że Judyta przeżyła.

Przed kobietą długa i trudna rekonwalescencja. Konieczne będzie dalsze leczenie, specjalistyczne opatrunki oraz rehabilitacja. Przez długi czas Judyta nie będzie mogła wrócić do pracy, co dodatkowo komplikuje sytuację finansową rodziny. Bliscy kobiety opisują ją jako osobę pełną ciepła, troski i siły, która zawsze pomagała innym.

Dziś sama potrzebuje wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, by móc wrócić do codziennego życia. Na stronie szczytny-cel.pl trwa zbiórka na leczenie i dalszą opiekę nad Judytą. Do tej pory udało się zebrać już prawie 18 tys. zł.

Rodzina dziękuje za każdą pomoc, dobre słowo i okazane wsparcie w tym niezwykle trudnym czasie.