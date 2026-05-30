Zaginięcie Anny na Majorce. Detektyw ujawnia niepokojące fakty. W obozowisku znaleziono polski paszport

Kolejny dzień poszukiwań na Majorce nie przyniósł jeszcze przełomu, jednak śledczy i detektywi nie ustają w działaniach. Jak poinformował detektyw Dawid Burzacki, w ostatnich godzinach zespół koncentrował się na miejscach, w których przebywają osoby bezdomne i wykluczone społecznie.

Poszukiwacze sprawdzali również prowizoryczne obozowiska pod kątem odnalezienia rzeczy osobistych należących do zaginionej mieszkanki Wielkopolski.

W trakcie czynności, w jednym z obozowisk ujawniliśmy tymczasowy paszport należący do obywatela Polski. Po sprawdzeniu datowania dokumentu oraz wstępnej analizie ustaliliśmy jednak, że dokument ten nie należy do zaginionej Anny Wilskiej – przekazał Dawid Burzacki.

To jednak nie jedyne znaleziska. W trakcie przeszukań odnaleziono także kilka opróżnionych walizek oraz przedmioty, które mogą mieć znaczenie dla dalszego postępowania.

Szczegóły wraz z opisem miejsca zostały przekazane lokalnej policji na Majorce, a także polskim organom ścigania w formie notatki służbowej – poinformował detektyw.

Podczas działań pojawił się także nowy trop. Jeden z informatorów przekazał informacje o Polaku przebywającym w miejscowym szpitalu.

W trakcie prowadzonych czynności jeden z informatorów, obywatel Rumunii, przekazał nam informację o przebywającym w miejscowym szpitalu obywatelu Polski, który na terenie Majorki ma status osoby bezdomnej, a w Polsce może figurować jako osoba zaginiona. Zdjęcie mężczyzny wraz z naszymi ustaleniami zostało przekazane Policji celem dalszej weryfikacji – relacjonuje Burzacki.

Obecnie zespół skupia się na dokładnym sprawdzeniu wszystkich miejsc, w których mogła przebywać Anna Wilska. Lokalizacje zostały wytypowane między innymi na podstawie analizy śladów cyfrowych oraz korespondencji kobiety. Mimo kolejnych dni intensywnych poszukiwań wciąż nie udało się odnaleźć osoby, która potwierdziłaby kontakt z zaginioną.

Pomimo intensywnych działań nadal nie zgłosiła się żadna osoba, która potwierdziłaby kontakt z Anną na terenie Majorki w ostatnich miesiącach. Sprawa w dalszym ciągu pozostaje bardzo niepokojąca – podkreśla detektyw.

Osoby, które przebywają na Majorce lub mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat losów Anny Wilskiej, proszone są o kontakt z policją, rodziną zaginionej lub zespołem prowadzącym poszukiwania.

Trwają poszukiwania Anny Wilskiej

Zaginiona ma około 175 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, niebieskie oczy oraz średniej długości brunatne włosy z jasnymi refleksami. Znakiem szczególnym jest charakterystyczny ślad po szczepieniu na lewym ramieniu.

Wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat miejsca pobytu zaginionej Anny Wilskiej proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie pod numerem telefonu 47 77 21 211 lub telefon alarmowy 112 lub ze służbami hiszpańskimi.