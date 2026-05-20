Kiedyś królewskie miasto, dziś stolica żużla i szybownictwa. To świetny cel podróży

Historia Leszna i jego status miasta królewskiego

Wielkopolskie Leszno bez wątpienia potrafi pozytywnie zaskoczyć przyjezdnych swoją unikalną aurą, piękną architekturą oraz fascynującą przeszłością. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą jeszcze ze średniowiecza, chociaż najbardziej intensywny rozkwit przypada tu na XVI i XVII stulecie.

Warto podkreślić, że przez pewien czas Leszno mogło poszczycić się prestiżowym statusem miasta królewskiego, a jego doskonała lokalizacja błyskawicznie wykreowała z niego potężne centrum lokalnego handlu oraz rzemiosła. Na przestrzeni wielu dziesięcioleci swoje domy mieli tutaj Polacy, Niemcy, Czesi oraz Żydzi, co ostatecznie ukształtowało niezwykle wielokulturowe oblicze całego ośrodka.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Leszno [ZDJĘCIA]

8

Zabytkowa starówka i barokowy ratusz w Lesznie

Serce wielkopolskiej miejscowości kryje w sobie jej najcenniejsze historyczne skarby. Przechadzka po centralnym placu pozwala turystom w pełni zanurzyć się w dawnej aurze tego regionu. Wzrok odwiedzających przyciągają przede wszystkim takie obiekty jak:

zjawiskowy ratusz zbudowany w stylu barokowym,

wielobarwne fasady zabytkowych kamienic,

stare świątynie o bogatej historii,

urokliwe i wąskie uliczki.

Oprócz wspaniałych zabytków architektury, wizytówką tego ośrodka miejskiego pozostają w równej mierze tradycje lotnicze oraz sport żużlowy, co nadaje mu niezwykle unikalny charakter turystyczny.

Klub Unia Leszno to potęga polskiego żużla

Dla ogromnej rzeszy fanów żużla Leszno jednoznacznie kojarzy się z wyścigami motocyklowymi. Miejscowa drużyna Unia Leszno to absolutna elita, będąca jednym z najbardziej utytułowanych zespołów w całych dziejach polskiego speedwaya. Organizowane tu zawody sportowe zawsze gromadzą na trybunach tysiące wiernych kibiców z rozmaitych zakątków kraju, a gorący doping podczas meczów wpisał się na stałe w kulturę mieszkańców całego regionu.

QUIZ. Sobotni test z ortografii. Znasz slang? Jak zapiszesz te młodzieżowe słowa roku? Pytanie 1 z 10 Wskaż poprawną pisownię: Szponcić Szpącić Następne pytanie

Najdłuższe trawiaste lotnisko w Europie i szybownictwo w Lesznie

Leszno stanowi także potężną bazę dla sportów lotniczych oraz dyscyplin szybowcowych. Funkcjonuje tutaj niezwykle popularne lotnisko sportowe, które wyróżnia się posiadaniem trawiastej płyty. Właśnie w tym wyjątkowym miejscu swoją główną kwaterę założył Aeroklub Leszczyński, a obok niego prężnie działa największa w całej Polsce szkoła kształcąca przyszłych pilotów szybowcowych.

Leszno jako idealny kierunek na weekendowy odpoczynek w Wielkopolsce

Wszystkie te atrakcje sprawiają, że omawiana miejscowość stanowi rewelacyjny wybór na kilkudniowy wyjazd turystyczny w tak zwanym stylu city break. To niezwykle kameralne, a zarazem obfitujące w rozrywki miejsce, w którym można swobodnie wypocząć podczas weekendu bez konieczności przeciskania się przez tłumy ludzi. Turyści mają tu doskonałą okazję do poznawania fascynującej lokalnej kultury oraz dziedzictwa historycznego, skutecznie unikając przy tym gwaru typowego dla największych aglomeracji w naszym kraju.