Tragiczny wypadek pod Poznaniem. 38-latek zginął na miejscu! [ZDJĘCIA]

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek 19 maja, przed godziną 8 rano we wsi Rybojedzko w Wielkopolsce. Na drodze wojewódzkiej nr 306 zderzyły się czołowo samochód osobowy marki Ford oraz bus marki Man. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, straż pożarną oraz policję. Niestety życia kierowcy osobówki nie udało się uratować.

Dziś (19 maja) przed godziną 8, zostaliśmy powiadomieni o wypadku z udziałem pojazdu osobowego i dostawczego. Do zdarzenia doszło we wsi Rybojedzko na DW306. W wyniku czołowego zderzenia Forda i Busa, kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Jedna osoba z dostawczaka przytomna została zabrana do szpitala. Droga jest zablokowana w obydwu kierunkach. Policjanci pracują na miejscu, to wstępne informacje - powiedział Super Expressowi podkom. Łukasz Paterski z Wielkopolskiej Policji.

Jak ustalono, ofiarą śmiertelną jest 38-letni kierowca Forda. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu w wyniku bardzo poważnych obrażeń odniesionych podczas zderzenia. Kierowca busa został przetransportowany do szpitala. Według wstępnych informacji doznał urazu nogi, ale był przytomny.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tragedii. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady oraz ustalali, jak doszło do czołowego zderzenia pojazdów.

Droga wojewódzka nr 306 była przez wiele godzin całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami i objazdami.