Są nowe informacje o stanie zdrowia Patryka Budniaka! „Rozmawia już o żużlu i pyta o mecze”

Klub Patryka Budniaka przekazał w mediach społecznościowych najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia zawodnika. Jak wynika z komunikatu, stan żużlowca poprawia się z dnia na dzień.

Coraz lepsze informacje napływają do nas ze szpitala w Poznaniu. Patryk Budniak został przeniesiony z oddziału intensywnej terapii na oddział neurochirurgii. Samodzielnie oddycha, a jego stan z dnia na dzień się poprawia. Jak przekazał - będący w stałym kontakcie z tatą Patryka - Krzysztof Cegielski podczas transmisji CANAL+ SPEEDWAY,

Patryk ogląda mecze, rozmawia już o żużlu, silnikach i pyta o kolejne spotkania ligowe. To wiadomości, na które wszyscy czekaliśmy z ogromną nadzieją.

Przed Patrykiem wciąż bardzo długa droga leczenia i rehabilitacji, ale dziś najważniejsze jest jedno - walka trwa, a Patryk pokazuje ogromną siłę 💪

Dziękujemy za wszystkie wiadomości, wsparcie i modlitwy. Całe czerwono-czarne środowisko jest razem z Patrykiem i jego rodziną! - przekazał w niedzielny wieczór klub Patryka za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dramatyczny wypadek na torze. Żużlowiec przeleciał przez bandę

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 10 maja podczas 12. wyścigu zawodów. Na drugim łuku pierwszego okrążenia motocykle Patryka Budniaka i Leona Szlegiela zahaczyły o siebie. Siła uderzenia była ogromna. Patryk Budniak przeleciał przez bandę ochronną, następnie uderzył w siatkę oddzielającą tor od sektora kibiców gości i spadł poza stadion, zahaczając jeszcze o klubowego busa.

Na miejscu natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. Ze względu na bardzo ciężki stan zawodnika podjęto decyzję o transporcie śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Poznaniu.

Lekarze stwierdzili u sportowca poważne obrażenia, między innymi urazy kręgosłupa, złamania miednicy oraz kończyn dolnych. Jednocześnie badania nie wykazały obrażeń wewnętrznych, co od początku dawało nadzieję na dalsze leczenie i rehabilitację.

Trwa zbiórka na leczenie Patryka Budniaka

Cały czas trwa również internetowa zbiórka pieniędzy na leczenie oraz rehabilitację zawodnika. Jak poinformował klub, do tej pory udało się zebrać już ponad 450 tysięcy złotych. Środki mają zostać przeznaczone na dalsze leczenie, specjalistyczną rehabilitację oraz pomoc w powrocie do sprawności po dramatycznym wypadku.

Od kilku dni Patryka Budniaka wspierają kibice z całej Polski, a także środowisko żużlowe. W mediach społecznościowych nie brakuje słów otuchy, modlitw i kolejnych akcji wsparcia dla zawodnika i jego rodziny.