Patryk Budniak nawiązał kontakt z personelem medycznym

Nowe informacje ze szpitala dają nadzieję kibicom i bliskim Patryka Budniaka. Zawodnik, który uległ bardzo poważnemu wypadkowi podczas zawodów, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. O jego aktualnym stanie zdrowia poinformowała Zuzanna Pankros, rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

– Pacjent został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Obecnie oddycha samodzielnie, jest wydolny krążeniowo i oddechowo. Nawiązuje kontakt z personelem medycznym, reaguje na polecenia oraz komunikuje się prostymi słowami. Nadal przebywa na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, jednak w najbliższych dniach planowane jest jego przeniesienie na inny oddział. Stan pacjenta jest stabilny, obecnie nie ma zagrożenia dla jego życia – przekazała redakcji "Super Expressu" rzeczniczka szpitala.

To pierwsze tak dobre wiadomości od momentu dramatycznego zdarzenia, do którego doszło podczas zawodów. Wcześniej klub informował, że sportowiec jest stopniowo wybudzany ze śpiączki i reaguje na kontakt z bliskimi. Pojawiły się również pierwsze sygnały dotyczące czucia w nogach, co dla lekarzy i rodziny jest niezwykle ważnym sygnałem w kontekście dalszej rehabilitacji.

Dramatyczny wypadek podczas zawodów

Przypomnijmy, że do dramatycznego wypadku doszło w trakcie 12. wyścigu. Na drugim wirażu pierwszego okrążenia motocykle Patryka Budniaka i Leona Szlegiela zahaczyły o siebie. W wyniku potężnego uderzenia zawodnik z ogromną siłą przeleciał przez bandę ochronną, uderzył w siatkę oddzielającą tor od sektora kibiców gości, a następnie spadł na teren dawnego parkingu, zahaczając jeszcze o klubowego busa.

Na stadion natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ze względu na bardzo ciężki stan zawodnika podjęto decyzję o transporcie śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Poznaniu.

Lekarze zdiagnozowali u sportowca liczne obrażenia, w tym urazy kręgosłupa, złamania kończyn dolnych oraz miednicy. Jednocześnie szpital informował wcześniej, że badania nie wykazały obrażeń wewnętrznych, co od początku dawało nadzieję na dalsze leczenie i rehabilitację.

Trwa zbiórka dla zawodnika

Cały czas trwa także internetowa zbiórka środków na leczenie i rehabilitację Patryka Budniaka. Jak poinformował klub, do tej pory udało się zebrać już blisko 400 tysięcy złotych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na dalsze leczenie, specjalistyczną rehabilitację oraz powrót zawodnika do sprawności.

Kibice i środowisko sportowe od kilku dni masowo wspierają zawodnika, publikując słowa otuchy i organizując kolejne akcje pomocy. Najnowsze informacje ze szpitala są pierwszym tak wyraźnym sygnałem poprawy po dramacie, który rozegrał się na torze.