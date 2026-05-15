Pilne wieści z klubu o zdrowiu Patryka Budniaka. Po dwóch operacjach powiało optymizmem!

Patryk Budniak po niedzielnym wypadku pozostaje w szpitalu, ale jego stan powoli ulega poprawie.

W czwartek rozpoczęto wybudzanie żużlowca ze śpiączki farmakologicznej.

Najnowsze ostrożnie pozytywne informacje o 19-latku przekazał jego klub, Start Gniezno.

Do makabrycznego wypadku z udziałem Patryka Budniaka doszło podczas niedzielnego meczu Krajowej Ligi Żużlowej pomiędzy Ultrapur Omega Startem Gniezno a Śląskiem Świętochłowice. 19-letni żużlowiec sczepił się motocyklem z Leonem Szlegielem, a po wjechaniu w bandę wyleciał poza tor i z ogromną siłą uderzył w betonowy mur. Błyskawicznie rozpoczęła się walka o jego życie i w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Tam przeszedł operację kręgosłupa, a następnie w środę obu złamanych nóg. W tym czasie pozostawał na OIOM-ie w stanie śpiączki farmakologicznej, ale w czwartek rozpoczęto proces wybudzania.

Mamy pierwsze, jeszcze ostrożnie pozytywne informacje dotyczące stanu zdrowia Patryka Budniaka. Nasz zawodnik jest stopniowo wybudzany ze śpiączki farmakologicznej i reaguje na kontakt z bliskimi. Pojawiły się również pierwsze sygnały dotyczące czucia w nogach, co daje nadzieję w dalszej walce o zdrowie. Patryk pozostaje pod stałą opieką lekarzy, a kolejne informacje będziemy przekazywać na bieżąco - przekazał w wieczornym komunikacie jego klub, Start Gniezno.

W dalszym ciągu trwa internetowa zbiórka na rzecz żużlowca. Obecnie na jego leczenie i rehabilitację wpłacono już ponad 400 z planowanych 50 tysięcy złotych. Ruszyły też specjalne licytacje, z których środki zostaną przeznaczone na wsparcie 19-latka.

