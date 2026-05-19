Dramat na parkingu przed sklepem! Życia mężczyzny nie udało się uratować

Jak informuje portal ostrow24.tv, do tragedii doszło w poniedziałek, 18 maja. Mężczyzna miał nagle stracić przytomność w pobliżu zaparkowanego auta. Na miejsce błyskawicznie skierowano Zespół Ratownictwa Medycznego, straż pożarną oraz policję. Ratownicy przez długi czas walczyli o życie mężczyzny i próbowali przywrócić mu funkcje życiowe. Niestety, mimo ogromnych starań, nie udało się go uratować.

Na miejscu tragedii pojawiła się również rodzina zmarłego, która musiała zmierzyć się z dramatyczną sytuacją oraz formalnościami. Po zakończeniu działań służb ciało mężczyzny zostało zabrane przez firmę pogrzebową.

Okoliczności tragedii wyjaśniają odpowiednie służby.

Ratownicy przypominają, że w takich sytuacjach kluczowe znaczenie ma natychmiastowa reakcja świadków. Jeśli widzimy, że ktoś nagle zasłabł, stracił przytomność lub wyraźnie źle się czuje, nie wolno zwlekać z wezwaniem pomocy. Każda minuta może decydować o ludzkim życiu. Szybkie powiadomienie służb ratunkowych i rozpoczęcie pierwszej pomocy jeszcze przed przyjazdem ratowników znacząco zwiększa szanse na uratowanie poszkodowanego.