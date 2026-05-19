Dramat w ptasim azylu. Awaria prądu zabiła pisklęta bocianów i młode łabędzie

Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
2026-05-19 15:15

Dramat w azylu ratującym dzikie ptaki. Nie żyją małe łabędzie, bociany i wróble. Zabrakło jednej rzeczy… Szczegóły w artykule.

Do dramatu doszło w Fundacji Skrzydła Lasu, która na południu Wielkopolski prowadzi azyl dla dzikich ptaków. - W Fundacji pomagamy porzuconym pisklakom i tym ptakom, które są chore czy po wypadkach - mówi Super Expressowi Piotr Nadolski z Fundacji.

W specjalnie przygotowanym azylu zwierzęta mogą liczyć na leczenie, wikt i opierunek. Po wyzdrowieniu, wracają do natury, a te, które nie poradzą sobie na wolności, mogą liczyć na dożywotnią opiekę. Ostatnio do Fundacji trafia wiele młodych ptaków i pisklaków. Żeby przeżyć, potrzebują opieki. Do azylu trafiły też łabędzie z torów kolejowych w Antoninie, gdzie doszło do wypadku z udziałem rodziny łabędzi. Dorosłe łabędzie przeprowadzały przez tory swoje dzieci i niestety samiec i samica zginęli pod kołami pociągu. Świadkowie zdarzenia uratowali pisklęta i przekazali Piotrowi Nadolskiemu.

Niestety, w poniedziałek wieczorem (18 maja) gdy Piotr Nadolski zajmował się jedzeniem dla pisklaków i pokarmem dla reszty podopiecznych (a to ponad 50 kg mięsa 50 kg warzyw i ziaren dziennie), doszło do awarii prądu.

- To był chwilowy brak prądu i okazał się drastyczny dla podopiecznych maluchów - mówi Nadolski i opisuje, gdy tylko się zorientował, że inkubatory nie działały, młode ptaki były już zimne.

- Niedawno wykluło się 5 młodych bocianów, kilkanaście kolejnych jaj było w inkubatorze i czas pokaże, czy coś się jeszcze wykluje - martwi się mężczyzna. Przez czasową awarię prądu nie przeżyło w sumie 7 ptaków. To bociany, łabędzie i wróble.

Niestety, Fundacja nie ma stałego finansowania i liczy tylko i wyłącznie na darowizny od darczyńców. Już teraz wiadomo, że potrzebny jest solidny agregat, żeby nie dochodziło do podobnych tragedii. Gdyby był dostępny, ptaki na pewno by przeżyły. - Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc - mówi Piotr Nadolski.

Fundację można wesprzeć darowizną: BLIK-iem na nr 577818997 lub przelewem; nr konta PKO 33102022120000580204745644. Skrzydłom Lasu można także przekazać 1,5% podatku, KRS 0001056524.

