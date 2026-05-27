Wybuch pieca w domu pod Gnieznem. Ciężko ranna kobieta trafiła do szpitala!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-05-27 8:08

Groźny wypadek w miejscowości Kalina koło Gniezna. W jednym z domów jednorodzinnych doszło do wybuchu pieca opałowego. Poważnie ranna została właścicielka budynku, którą przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala w Poznaniu.

Karetka

i

Autor: Stanislaw Bielski/REPORTER/ East News

Jak podaje "Głos Wielkopolski", do zdarzenia doszło we wtorek, 26 maja po godzinie 21.00 w miejscowości Kalina koło Gniezna. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wybuchu pieca w domu jednorodzinnym.

Na miejsce natychmiast skierowano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gnieźnie oraz druhów OSP Strzyżewo Smykowe i OSP Wymysłowo. Po przybyciu ratowników okazało się, że piec opałowy w kotłowni uległ wybuchowi. Pożar, który pojawił się po eksplozji, został ugaszony jeszcze przed przyjazdem straży przez domowników.

Najpoważniej ucierpiała właścicielka domu. Kobieta doznała rozległych poparzeń całego ciała.

Polecany artykuł:

Gigantyczny pożar opon w Wielkopolsce. Czarny dym widać z wielu kilometrów! [ZD…

Zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia, w którym zgłoszenie mówiło o wybuchu pieca w domu jednorodzinnym w kotłowni na paliwo stałe. Po dojeździe na miejsce służb, pierwsze było pogotowie ratunkowe, okazało się, że poszkodowana jest jedna z osób. Jest to kobieta, mieszkanka tego budynku. Posiadała liczne obrażenia związane z poparzeniami całego ciała – mówił w rozmowie z dziennikarzami "Głosu Wielkopolskiego" dowodzący akcją ratowniczą kapitan Tomasz Kuliński z JRG Gniezno.

Strażacy zabezpieczyli miejsce lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala w Poznaniu. 

Pożar w Wielkopolsce. Płonęło składowisko opon, dym było widać z daleka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBUCH PIECA
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE TRAGEDIA