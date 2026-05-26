Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Pociąg podniesiony z torowiska!

Usunięto wykolejony pociąg po katastrofie w Garbatce. Linia nadal zablokowana

Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych zakończyli usuwanie wykolejonego pociągu po poniedziałkowym wypadku w Garbatce w powiecie obornickim. We wtorek wieczorem udało się ponownie ustawić na torach ostatni wagon składu Kolei Wielkopolskich, który po zderzeniu z ciężarówką wypadł z szyn. Jak poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK, do akcji użyto specjalistycznego dźwigu. Po ustawieniu wagonu na torach ma on zostać odholowany specjalnym pociągiem technicznym. – Teraz przystępujemy do naprawy infrastruktury, czyli sieci trakcyjnej i torów – przekazała przedstawicielka PKP PLK. Według kolejarzy naprawa uszkodzonej infrastruktury potrwa jeszcze co najmniej kilkanaście godzin. Oznacza to, że linia kolejowa może zostać odblokowana dopiero w środę rano.

Do katastrofy doszło w poniedziałek po godzinie 15 na przejeździe kolejowym w Garbatce. Ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Kolei Wielkopolskich jadącym z Rogoźna do Poznania. Siła uderzenia była tak duża, że skład wykoleił się, a jednotorowa linia została całkowicie zablokowana. W wypadku zginął kierowca ciężarówki. Rannych zostało także 17 osób podróżujących pociągiem. Większość pasażerów doznała lekkich obrażeń. Jeden z nich, z urazem głowy, został profilaktycznie przewieziony do szpitala w Szamotułach.

Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą pozostaje zamknięta. Jest komunikacja zastępcza

Na miejscu przez wiele godzin pracowali strażacy, ratownicy medyczni, policja oraz służby kolejowe. Policyjni śledczy zakończyli oględziny miejsca katastrofy we wtorek nad ranem. Do dokumentowania miejsca zdarzenia użyto między innymi laserowego skanera. Policja i prokuratura badają teraz dokładne przyczyny wypadku. Na razie służby nie podają, jak doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem na przejeździe.

Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą pozostaje zamknięta. Pociągi dalekobieżne zostały skierowane objazdami, a na trasach lokalnych uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. PKP PLK apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Służby przypominają, że nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

Podnoszenie wykolejonego pociągu w Garbatce k. Rogoźna to skomplikowana operacja📹G. Ługawiak pic.twitter.com/oQY5hSOeH8— Radio Poznań (@RadioPoznanSA) May 26, 2026