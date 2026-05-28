Deszczowa sobota w Gorzowie Wielkopolskim. Weekend przyniesie zmienną aurę

Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim: 29-31 maja

Nadchodzący weekend w Gorzowie Wielkopolskim upłynie pod znakiem dynamicznych zmian w pogodzie. Po spokojnym i bardzo ciepłym początku, w środku weekendu aura wyraźnie się pogorszy, by w niedzielę znów się poprawić. Najważniejszym elementem prognozy są sobotnie opady deszczu, które mogą wpłynąć na plany mieszkańców.

Piątek, 29 maja, będzie najcieplejszym dniem weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 24 stopni Celsjusza. Na niebie dominować będą chmury, jednak prognozy nie przewidują żadnych opadów. Dzień upłynie przy bardzo słabym wietrze, wiejącym z prędkością około 2 m/s. Zupełnie inaczej zapowiada się jednak noc – będzie ona najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 8°C.

Wyraźna zmiana pogody nadejdzie w sobotę. Tego dnia w Gorzowie Wielkopolskim pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco niższa i wyniesie około 22°C. Jednocześnie odczuwalnie wzrośnie prędkość wiatru, który osiągnie średnio 4 m/s. Sobotnia noc przyniesie jednak zaskoczenie – będzie wyjątkowo ciepła, z minimalną temperaturą na poziomie aż 14 stopni. To duża różnica w porównaniu z chłodną nocą z piątku na sobotę.

Niedziela, 31 maja, przyniesie poprawę aury i powrót do pogody bez opadów. Na termometrach ponownie zobaczymy wartości zbliżone do tych z początku weekendu, czyli około 23 stopnie Celsjusza. Na niebie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie już chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą około 11°C.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura zachęca do elastycznego planowania wolnego czasu. Ciepły i suchy piątek oraz pogodna niedziela to świetne okazje do aktywności na świeżym powietrzu. To dobry moment na dłuższy spacer po parkach, rodzinną wycieczkę rowerową czy spotkanie ze znajomymi w plenerze. Z kolei deszczowa i bardziej wietrzna sobota może być pretekstem do nadrobienia zaległości kulturalnych, wizyty w kinie lub spędzenia czasu w domu przy dobrej książce czy filmie.

Dane pogodowe: OpenWeather