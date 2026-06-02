Nie żyje gwiazdor kultowych seriali. Zmarł nagle w wieku 44 lat

Nie żyje Owain Rhys Davies. Miał 44 lata

W wieku 44 lat zmarł Owain Rhys Davies. Przykrą wiadomość o śmierci aktora przekazała pogrążona w żałobie rodzina. Rhodri Davies, jeden z jego braci, opublikował na Instagramie oświadczenie w imieniu bliskich zmarłego. Owain Rhys Davies odszedł niespodziewanie.

Z głębokim smutkiem wraz z ojcem przekazujemy wiadomość, że odszedł mój brat, Owain. Dla wielu osób ta wiadomość będzie wielkim szokiem. Chociaż wciąż pozostają pytania bez odpowiedzi dotyczące okoliczności jego śmierci, na tym etapie rozumiemy, że Owain odszedł nagle, naturalnie i spokojnie - przekazano w oświadczeniu.

W dalszej części wpisu Rhodri Davies w poruszających słowach stwierdził, że jego bratu udało się zbudować bardzo bliskie relacje z wieloma osobami, z którymi był tak blisko, jak z rodziną.

Wiemy, że ta strata dotknie bardzo wiele osób, a pocieszeniem jest dla nas świadomość, jak bardzo był kochany - dodał Davies.

Owain Rhys Davies zmarł niespodziewanie

Na razie nie jest znana przyczyna śmierci. Rodzina aktora przekazała, że okoliczności jego odejścia nie są jeszcze w pełni wyjaśnione. Kolejne informacje mają zostać przekazane w najbliższym czasie. Bliscy Rhys Daviesa proszą o uszanowanie ich prywatności.

Owain Rhys Davies urodził się 20 lutego 1984 roku w walijskim Cardiff. Był cenionym aktorem musicalowym. Z sukcesami występował na deskach West Endu oraz Royal National Theatre w Londynie. Rozpoznawalność przyniosła mu rola agenta FBI Wilsona w kontynuacji kultowego serialu Davida Lyncha i Marka Frosta "Twin Peaks: The Return". Davies występował również w netflixowym "The OA".

