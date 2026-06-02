Grzegorz Ciechowski miał zostać ożywiony przez AI? Wyciekły informacje o zaskakujących planach!

Współcześnie wyjątkowo dużo mówi się, pisze i dyskutuje o sztucznej inteligencji. Największe kontrowersje budzi podejście, zgodnie z którym ludzka praca coraz częściej zastępowana jest różnymi narzędziami, opartymi na AI. To w związku z tym pojawiają się listy zawodów, którym sztuczna inteligencja zagraża najbardziej.

Nie mniejszy rozgłos wzbudza jej wykorzystywanie w obszarze kultury. Mowa tu o wytwarzanych przez modele utworach, "śpiewanych" sztucznie wygenerowanym głosem, które biją rekordy popularności i podbijają listy przebojów, używaniu AI przy kręceniu filmów - aż w końcu korzystanie z możliwości jakie daje, aby niejako "ożywić" te ikony świata kultury, których nie ma już z nami.

Całkiem niedawno szerokim echem na całym świecie odbiła się deklaracja Sharon i Jacka Osbourne'ów odnośnie tego, że już latem tego roku, a więc niecały rok po śmierci Ozzy'ego Osbourne'a, do fanów "przemówi" jego niezwykle realistyczny, odpowiadający na pytania awatar!

Już w 2023 roku pewnie kontrowersje towarzyszyły zaprezentowaniu przez zespół The Beatles utworu Now and Then, szczególnie pod kątem wokalu nieżyjącego Johna Lennona. W celu jego wydania, głos artysty został wyodrębniony z taśmy demo za pomocą technologii odzyskiwania dźwięku i odpowiednio oczyszczony i przygotowany.

Teraz okazuje się, ze coś bardzo podobnego - ale na dużo większą skalę - mieli w planach żyjący muzycy zespołu Republika. Jak opisał portal TVN24+, w ubiegłym roku pojawił się pomysł dokończenia trzech utworów grupy: Witamina X, Żyć, nie umierać i Nie tak jak ja. Te powstały w ramach prac nad ostatnią płytą Republiki - nieukończoną ze względu na śmierć Grzegorza Ciechowskiego w 2001 roku. Jak wskazuje portal, muzycy mieli chcieć wykorzystać narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, aby wytrenować je tak, aby te wytworzyły... głos nieżyjącego artysty.

O takich planach poinformować miał wdowę po Ciechowskim w listopadzie 2025 roku Zbigniew Krzywański. Przypominamy, że między muzykami Republiki a Anną Skrobiszewską żywy wciąż jest konflikt o prawa do korzystania z nazwy 'Republika'. Kobieta miała odrzucić przedstawiony jej pomysł - choć w rozmowie z TVN24+ gitarzysta twierdzi, że jej początkowa postawa była zupełnie inna i na tej podstawie rozpoczęto prace nad odzyskaniem głosu wokalisty, szczególnie w kontekście dwóch z wymienionych wyżej kompozycji.

W rozmowie z portalem Anna Skrobiszewska stanowczo odrzuca twierdzenia muzyka Republiki. Jak opowiada, nie tylko nie akceptuje ona wykorzystywania AI do takich celów, ale sam Ciechowski nie tylko nie pozostawił żadnych partii wokalnych trzech wspominanych piosenek, ale sam też sprzeciwiałby się ich wydaniu w takiej formie, gdyż zwyczajnie nie zostały one przez niego ukończone. Co ważne, spadkobiercy mieli nigdy nie wyrazić zgody co do tego, aby głos artysty został wykorzystany do trenowania modeli sztucznej inteligencji.

W sprawę miała zostać zaangażowana nawet wytwórnia, mająca prawa do twórczości Republiki, czyli Warner Music Poland. Jej przedstawicielka w rozmowie z TVN24+ potwierdziła, że pojawiły się plany, dotyczące wydania utworów sprzed lat, nie udało się jednak wypracować w tej sprawie zgodnych stanowisk. Sam Krzywański zaś stwierdził, że odmowa wdowy po Ciechowskim na publikację piosenek z głosem Grzegorza Ciechowskiego zamyka temat, w związku z czym takowe nie ujrzą światła dziennego.

