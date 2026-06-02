Kolejne zmiany w 15. edycji "Top Model". Znany influencer dołącza do ekipy programu

Jaką rolę odegra Miłosz Kulesza w 15. edycji "Top Model"?

W nowej odsłonie formatu "Top Model" zadaniem Miłosza Kuleszy będzie merytoryczne wsparcie modeli w kreowaniu wizerunku w sieci oraz skutecznym wykorzystywaniu platform społecznościowych do napędzania ścieżki zawodowej. Ekspert ułatwi uczestnikom poruszanie się w świecie, w którym współczesna kariera toczy się równolegle na pokazach mody i w internecie. Modeling nierozerwalnie łączy się dziś z tworzeniem atrakcyjnych publikacji, budowaniem marki oraz gromadzeniem wiernego grona obserwatorów. Takie kompetencje stanowią obecnie absolutną podstawę rynkowego triumfu. Fani formatu zobaczą Kuleszę na ekranach telewizorów oraz na oficjalnych profilach programu, gdzie pod szyldem "Top Model" zajmie się on dostarczaniem materiałów zakulisowych, relacjonowaniem codzienności domowników i uwiecznianiem najciekawszych sytuacji z planu.

Kim jest Miłosz Kulesza?

Od lat z powodzeniem działa on na styku mody, biznesu i sieci. Miłosz Kulesza to przedsiębiorca, twórca autorskiej marki, influencer oraz filar grupy DRE$$CODE, będącej bardzo rozpoznawalnym polskim kolektywem lifestylowym. Poprzez konsekwentne budowanie wizerunku oraz szczerą komunikację zdołał on zgromadzić niezwykle zaangażowaną społeczność. Na co dzień inspiruje swoich odbiorców stylem życia, ciekawym ubiorem oraz bardzo nowoczesnym spojrzeniem na kwestię klasycznej męskiej elegancji.

Klaudia El Dursi i Miłosz Kulesza podejmą kluczowe decyzje castingowe

Zarówno internetowe, jak i stacjonarne nabory cieszyły się gigantycznym wzięciem. Z okazji jubileuszowego sezonu twórcy przygotowali specjalny bonus. W dniach 1–4 czerwca 2026 roku zorganizowano dodatkowe terminy przesłuchań. Stanowiło to ostatnią szansę na przesłanie zgłoszenia i walkę o udział w nowej serii. Z puli wszystkich kandydatur do 15. edycji programu Klaudia El Dursi wraz z Miłoszem Kuleszą wyselekcjonują ostatecznie 10 osób. Ci wybrani uczestnicy wezmą następnie udział w specjalnym głosowaniu widzów na witrynie show, trwającym od 9 do 14 czerwca 2026 roku. Osoba z największym poparciem internautów zdobędzie wymarzone miejsce w obsadzie piętnastego sezonu "Top Model". Oficjalne wyniki tego plebiscytu zostaną ogłoszone publicznie już 15 czerwca 2026 roku.