Madonna znowu prowokuje. Wideo z odsłoniętą piersią obiegło sieć

Madonna obecnie intensywnie pracuje nad premierą najnowszego krążka, zatytułowanego "Confessions II", którego debiut zaplanowano na pierwsze dni lipca. Fani mogą już posłuchać utworów takich jak "I Fell So Free" i "Bring Your Love" nagranego w duecie z Sabriną Carpenter, a obie piosenki cieszą się sporą popularnością na platformach streamingowych. Artystka nawiązała też współpracę ze znaną aplikacją randkową dla gejów – Grindr. Nie jest to jedyny gest piosenkarki wobec swoich queerowych fanów, gdyż Madonna znana jest z bycia potężną sojuszniczką społeczności LGBT+ jeszcze od czasów lat 80. Odważnie łamała tabu, biorąc czynny udział w kampaniach edukacyjnych i angażując się w zwalczanie AIDS. Celebrując początek Miesiąca Dumy, gwiazda postanowiła złożyć swoim wielbicielom nietypowe i dość prowokujące życzenia.

Miesiąc Dumy LGBT+. Historia i znaczenie czerwca

Obchody Miesiąca Dumy LGBT+ w czerwcu są głęboko zakorzenione w historii. Mają one na celu upamiętnienie dramatycznych wydarzeń z klubu Stonewall w nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village. W nocy z 28 na 29 czerwca 1969 roku miał tam miejsce brutalny nalot policji, co stało się zarzewiem buntu. To właśnie wtedy członkowie społeczności LGBT+ oraz ich sojusznicy zjednoczyli siły, zapoczątkowując globalny ruch dążący do walki o swoje prawa na całym świecie.

Odważne nagranie Madonny na Instagramie

Wielka gwiazda doskonale zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób zadowolić swoją queerową publiczność. Z okazji Pride Month opublikowała w sieci zaskakujący materiał wideo, na którym pozuje, leżąc na posadzce w łazience. Jej stylizacja składała się ze śliskiej, jedwabnej sukienki i długich, zmysłowych rękawiczek, a sama piosenkarka zalotnie zbliżała się do obiektywu kamery. W pewnym momencie musiała błyskawicznie zasłonić wyskakującą z kreacji pierś, by Instagram nie nałożył na jej profil regulaminowej blokady za nieprzyzwoite treści.

Nie ma to jak miłość matki. Szczęśliwego Miesiąca Dumy. Do zobaczenia wkrótce - napisała w opisie do wideo.

Madonna a Parada Równości w Warszawie w 2026 roku

Warto dodać, że w trakcie Parady Równości w stolicy Polski, która zaplanowana jest na 13 czerwca, wytwórnia Warner Music Poland planuje hucznie świętować premierę wspomnianej wcześniej płyty Madonny. Z tej okazji przygotowano specjalną platformę, by wspólnie z fanami celebrować muzyczne nowości od królowej popu.

