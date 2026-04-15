Madonna pokazała okładkę nowej płyty. Nawiązuje do dzieła sprzed lat

Nowy album Madonny nawiązuje do przeszłości

Obecna na scenie od ponad czterdziestu lat piosenkarka szykuje dla swoich słuchaczy piętnasty studyjny projekt w karierze. Amerykańska wokalistka od dłuższego czasu dawała do zrozumienia za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jej najnowszy materiał muzyczny będzie mocno czerpał z hitowego wydawnictwa z 2005 roku. Warto przypomnieć, że to właśnie ze wspomnianej płyty pochodzą takie międzynarodowe przeboje jak "Sorry", "Jump" czy uwielbiane przez tłumy "Hung Up". Za warstwę produkcyjną nadchodzącego krążka odpowiada Stuart Price, który dokładnie w tej samej roli współpracował z gwiazdą blisko dwie dekady temu.

Spekulacje na temat spektakularnego powrotu artystki przybrały na sile w ostatnich dniach, a z nieoficjalnych doniesień wynika, że debiutancki singiel promujący ten album usłyszymy już w najbliższy piątek 17 kwietnia. W branży krążą również ciekawe informacje o potencjalnym pojawieniu się piosenkarki na scenie słynnego festiwalu Coachella podczas koncertu Sabriny Carpenter. Niezależnie od tych gorących pogłosek poznaliśmy już ostateczny harmonogram wydawniczy. Piętnasta płyta królowej popu otrzymała tytuł "Confessions II" i oficjalnie trafi w ręce słuchaczy w piątek 3 lipca.

Szczegóły premiery "Confessions II" Madonny

Wielbiciele talentu piosenkarki doczekali się ostatecznego potwierdzenia wyczekiwanej daty letniej premiery zaplanowanej na 3 lipca. Artystka zaprezentowała już w internecie oficjalną oprawę graficzną najnowszego dzieła pod tytułem "Confessions II", które trafi do powszechnej sprzedaży w dwóch przygotowanych wariantach. W standardowym wydaniu fani otrzymają dokładnie dwanaście premierowych piosenek, podczas gdy edycja rozszerzona zaoferuje słuchaczom cztery dodatkowe utwory.

Ludzie myślą, że muzyka taneczna jest powierzchowna. Ale bardzo się mylą. Parkiet to nie tylko miejsce, to próg. Rytualna przestrzeń, w której ruch zastępuje język - zapowiada supergwiazda.

Wielbiciele z całego świata bez wątpienia z niecierpliwością odliczają już dni do tego muzycznego święta.

