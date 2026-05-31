Ewelina Gralak debiutuje jako jurorka w "Top Model". Zdradziła, czego będzie wymagać od uczestników

Ewelina Gralak jurorką "Top Model". Takich uczestników szuka

Nadchodząca 15. edycja "Top Model" to czas sporych roszad. Z programem TVN pożegnał się Michał Piróg, który przez wiele sezonów pełnił funkcję współprowadzącego i miał prawo przywrócić do gry jednego z wyeliminowanych uczestników. Jego stanowisko przejęła Klaudia El Dursi, była uczestniczka show i zdobywczyni pierwszego Złotego Biletu.

Kolejna innowacja dotyczy powiększonego składu sędziowskiego. Obok Joanny Krupy, Marcina Tyszki, Katarzyny Sokołowskiej i Dawida Wolińskiego w jury pojawi się Ewelina Gralak. To ceniona kreatorka wizerunku, stylistka i entuzjastka mody, z bogatym doświadczeniem w polskiej oraz zagranicznej branży modowej.

W sobotę, 30 maja, na Krakowskim Przedmieściu zorganizowano pierwszy w historii formatu otwarty casting do "Top Model". Przy tej okazji Ewelina Gralak podzieliła się swoimi refleksjami. Przyznała, że podczas przesłuchań ogromne znaczenie ma "dobra energia", jednak to za mało. Nowa jurorka stawia na osoby, które:

są wyjątkowe i robią wrażenie "wow" - powiedziała.

Ewelina Gralak - kim jest nowa jurorka "Top Model"?

Wszystko wskazuje na to, że uczestnicy o klasycznie komercyjnych rysach mogą napotkać w tym sezonie pewne trudności. Ewelina Gralak podkreśliła dodatkowo, że w bezlitosnym świecie mody radzą sobie wyłącznie ci, którzy "są pracowici i mają twardy tyłek". Aspirujący modele w 15. edycji "Top Model" będą więc musieli wykazać się dużą siłą charakteru.

Ewelina Gralak to ceniona stylistka, kreatorka wizerunku i miłośniczka mody, która z powodzeniem budowała swoją pozycję w Polsce i na arenie międzynarodowej. Miała okazję współpracować przy pokazach domu mody Givenchy, a jej sesje gościły na łamach prestiżowych magazynów, takich jak "Elle", polski "Vogue", "Harper's Bazaar" czy "GQ". Pracowała nad wizerunkiem znanych marek, w tym MISBHV, local heroes oraz La Mania. Oprócz tego prężnie działała w obszarze sztuki wizualnej, mocno angażując się w projekty muzyczne. Zajmowała się komunikacją wizualną, a także stylizacją okładek płyt i teledysków dla szerokiego grona artystów. W jej portfolio znajdują się współprace z takimi twórcami jak Oki, Quebonafide, Margaret, PRO8L3M, Young Leosia, Dziarma, zespół Hey, skład OIO czy Tommy Cash.

"Top Model" - kiedy startuje 15. edycja?

Choć konkretna data emisji pierwszego odcinka 15. sezonu "Top Model" nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się powrotu programu na antenę TVN w tradycyjnym paśmie - na przełomie sierpnia i września.

