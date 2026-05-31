Dua Lipa wyszła za Calluma Turnera. Piosenkarka zaskoczyła nietypową kreacją na ślubie - ZDJĘCIA

Drogi 30-letniej wokalistki oraz 39-letniego aktora skrzyżowały się w 2024 roku, a ich rychłe zaręczyny ogłoszono zaledwie kilkanaście miesięcy później. Wydarzenie utrzymywano w ścisłym sekrecie aż do ostatniej chwili, co wynikało głównie z bardzo powściągliwego i dyskretnego charakteru całej imprezy.

Dua Lipa i Callum Turner już po ślubie. Piosenkarka wybrała minimalistyczną kreację

W trakcie jednej z rozmów medialnych wokalistka otwarcie wyznała, że w przeciwieństwie do wielu kobiet, od dziecka zupełnie nie fantazjowała o idealnej uroczystości ani nie wyobrażała sobie bajkowej sukni. Dopiero w momencie oświadczyn Calluma Turnera, który obecnie typowany jest do zagrania kultowej postaci Jamesa Bonda, artystka uświadomiła sobie, że kompletnie nie wie, w czym ostatecznie wystąpi przed urzędnikiem.

Zakochani powiedzieli sobie "tak" w sobotę 30 maja w budynku londyńskiego Old Marylebone Town Hall. Brytyjski "The Sun" informuje, że na tym skromnym spotkaniu zjawiło się zaledwie osiem osób z najbliższego otoczenia. Aktor zaprezentował się w tradycyjnym, granatowym garniturze, podczas gdy piosenkarka założyła jasny strój uzupełniony czarnymi rękawiczkami i szerokim kapeluszem, a w rękach dzierżyła skromny, żółty bukiet.

Wesele Duy Lipy potrwa trzy dni. Wśród gości Elton John i Donatella Versace

Kameralna przysięga w brytyjskim urzędzie to jednak tylko wstęp do właściwego świętowania. Jak donosi "Daily Mail", znana para zorganizuje wystawne, trzydniowe przyjęcie na terenie słonecznych Włoch, rozciągające się od czwartku do soboty. Główna część imprezy odbędzie się na Sycylii niedaleko Palermo, między innymi w zabytkowej, siedemnastowiecznej Villi Valguarnera w miejscowości Bagheria. Zaproszeni bliscy spędzą ten czas w luksusowym resorcie Villa Igiea, a na prestiżowej liście gości znaleźli się chociażby Elton John, Donatella Versace czy Charli XCX. Oczekuje się również obecności francuskiego wizjonera mody Simona Porte Jacquemusa, który wedle plotek odpowiada za stworzenie jednej z kreacji ślubnych artystki.

