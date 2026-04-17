Daria Syta bierze ślub zaraz po finale "Tańca z Gwiazdami". Jej wybranek to znany siatkarz

Obecnie Daria Syta szlifuje choreografie do "Tańca z Gwiazdami" w duecie z internetowym twórcą Kacprem "Jasperem" Porębskim. W poprzednich odsłonach formatu na parkiecie towarzyszyli jej między innymi Maciej Musiał, Olek Sikora oraz Tomasz Wolny. Jej myśli krążą jednak również wokół wielkich przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wesela. Tancerka i jej życiowy partner gościli niedawno w formacie śniadaniowym "halo tu polsat", gdzie opowiedzieli o kulisach nietypowych oświadczyn.

"Taniec z Gwiazdami" - te gwiazdy są w szczęśliwych związkach

Życie prywatne gwiazd tanecznego show Polsatu od zawsze budzi ogromne emocje. Niedawno, tuż po pożegnaniu się z osiemnastą edycją programu, Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojtek Kucina potwierdzili swój związek, który narodził się jeszcze przed treningami. W bieżącym sezonie na parkiecie rywalizują ze sobą również małżonkowie, czyli Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke. Profesjonalni tancerze szkolą do występów na żywo odpowiednio Gamou Falla i Magdalenę Boczarską.

Kim jest Igor Grobelny, narzeczony Darii Sytej?

Zakochani staną na ślubnym kobiercu wkrótce po zakończeniu obecnej, osiemnastej edycji "Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami". Przyszli małżonkowie nie chcą na razie ujawniać dokładnej daty wydarzenia, jednak zapewniają, że po rozstrzygnięciu wielkiego finału show zostanie im jeszcze chwila na dopracowanie ostatnich detali.

Wybrankiem 27-letniej tancerki jest Igor Grobelny. Starszy o pięć lat siatkarz na co dzień reprezentuje barwy klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Co ciekawe, sportowiec legitymuje się podwójnym, polsko-belgijskim obywatelstwem, a w przeszłości z sukcesami występował na parkietach w Belgii. Ponieważ jego zawodowy sezon już się zakończył, to właśnie on wziął na siebie dowodzenie w ślubnych przygotowaniach. Wysłano już zaproszenia na huczną, dwudniową zabawę, w której według zapowiedzi weźmie udział 170 gości, również ze świata sportu i tańca.

Nietypowe oświadczyny. Daria Syta szczerze: "On mnie wziął taką, jaka jestem"

Podczas wspomnianej wizyty na kanapach "halo tu polsat" para wróciła pamięcią do momentu zaręczyn. Jak wyznali zakochani, chociaż siatkarz nabył pierścionek wcześniej, to sama decyzja o zadaniu tego najważniejszego pytania zapadła w sposób niezwykle spontaniczny.

"Mieliśmy megamiły wieczór. Po prostu coś poczułem, że to jest ten moment. Poszedłem po pierścionek, który schowałem dużo wcześniej" - powiedział Grobelny.

"Bardzo doceniam ten moment. Igor oświadczył mi się, gdy byłam w piżamie, bez makijażu, z rozczochraną fryzurą. [...] On mnie wziął taką po prostu naturalną, taką jaka jestem" - dodała wyraźnie poruszona Syta.

