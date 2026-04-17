Czy wielokrotnie podczas "Tańca z Gwiazdami" zastanawiasz się, o czym mówi Iwona Pavlović czy Rafał Maserak? Są oni w końcu specjalistami z dziedziny tańca. Używają słów, których przeciętny Kowalski momentami nie zrozumie. W związku z tym razem z Michałem Kassinem, VOX FM przygotował specjalny słowniczek taneczny. Już teraz "Taniec z Gwiazdami" będzie dla ciebie o wiele łatwiejszy!

- W tańcu nie zawsze chodzi o idealną technikę. Oczywiście ona jest ważna, ale koniec końców to emocje i energia najbardziej trafiają do widza i często się bronią. „Taniec z gwiazdami” to przede wszystkim program rozrywkowy, a nie profesjonalny turniej taneczny — dlatego liczy się to, czy ktoś potrafi porwać publiczność, a nie tylko zatańczyć „książkowo - wyjaśnił Michał Kassin.

Frame

To sposób utrzymania górnej części ciała w tańcach standardowych. Chodzi przede wszystkim o utrzymanie stabilnej „ramy” - łokcie powinny być wysoko, a barki osadzone nisko i rozluźnione. Dzięki temu para wygląda elegancko i spójnie. Gdy frame się „łamie” - sylwetka się zapada i cały taniec traci jakość.

Praca stóp

Czyli w skrócie... jak pracuję dane stopy. Jurorzy patrzą, czy gwiazda stawia stopę poprawnie (np. od pięty czy od palców, bo każdy taneczny krok ma określoną w książce odpowiednią pracę). To właśnie detale stóp odróżniają amatora od profesjonalisty.

Balans

W skrócie to utrzymanie równowagi podczas ruchu. Jeżeli gwiazda "leci" na partnera albo chwieje się - traci balans. Dobry daje lekkość i kontrolę nad wszystkim.

Timing

To po prostu zgodność ruchu z muzyką. Gwiazda może znać choreografię, ale jeżeli tańczy "obok muzyki" - jurorzy to od razu wychwycą i skomentują.

Dynamika

To zmiana energii w tańcu. Raz mocniej, raz delikatniej - taniec musi „żyć”.

Prowadzenie (lead)

To sposób, w jaki partner prowadzi partnerkę — czytelnie, ale bez szarpania. Prowadzenie często polega na dawaniu impulsów partnerce, które mają ją wprowadzać w poszczególne kroki. Dobre prowadzenie sprawia, że partnerka „płynie”.

Izolacja

Umiejętność poruszania jedną częścią ciała niezależnie od reszty. Kluczowe to jest np. w latino.

Magdalena Boczarska uwielbia wyzwania. "Taniec z Gwiazdami" to jedno z nich!

Akcenty

Podkreślenie konkretnych momentów w muzyce - takie taneczne „bum!”.

Linia

Jest to estetyczne ułożenie ciała i kończyn. Długie linie, czyli daleko wyciągnięte kończyny często efek WOW.

Wyraz artystyczny

To są wszystkie emocje, historie i kontakt z widzami. W tym przypadku gwiazda może mieć perfekcyjną technikę, ale bez wyrazu całość wydaje się po prostu pusta.

Piruet

Obrót wokół własnej osi. Liczy się kontrola, stabilność i zakończenie „na czysto”.

Bounce (np. w sambie)

Charakterystyczne „sprężynowanie” ciała w rytmie. "Sprężynowanie" to bierze się z odpowiedniego uginania i prostowania kolan.

W sambie to absolutna podstawa - bez tego taniec wygląda płasko.

Staccato

To ruchy w skrócie ostre i szybkie, tzw. cięte. Wykorzystuje się je często, aby podkreślić rytm i energię.

Legato

Przeciwieństwo staccato — ruch płynny, miękki, połączony. Daje wrażenie lekkości i elegancji.

Flow

To płynne przejście między figurami. W końcu taniec nie może wyglądać jak seria przypadkowych kroków w rytm muzyki.

Muzykalność

To po prostu umiejętność interpretacji muzyki - nie tylko rytmu, ale też klimatu.

Rotacja

To skręt ciała w trakcie ruchu. Bardzo ważne przy walcach czy tangu, ponieważ bez tego taniec wygląda po prostu sztywno.

Connection (połączenie)

To chemia i fizyczne połączenie między partnerami. Dzięki temu można łatwo zrozumieć, czy ze sobą naprawdę tańczą czy są po prostu obok siebie.

Postawa

Ułożenie ciała - proste plecy, otwarta klatka piersiowa. Zła postawa od razu „psuje” odbiór tańca.

Rise & Fall

Charakterystyczne unoszenie i opadanie w tańcach standardowych (np. walc). Dzięki temu jest efekt płynięcia po parkiecie.

Ekspresja

W skrócie - intensywność emocji i zaangażowania. Dzięki temu można łatwo zrozumieć, czy widz rozumie taniec konkretnej pary.

Synchronizacja

Tu określa się, czy partnerzy poruszają się idealnie razem. Widać nawet minimalne różnice w tańcu, a to wpływa na ocenę.

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie

Energia

Mówi wprost o poziomie "mocy' w całym tańcu. Jeżeli jest jej zbyt mało, pojawia się efekt znudzenia. W przypadku zbyt dużej - efekt chaosu.

Dlaczego jurorzy używają takich słów?

Jurorzy oceniają nie tylko to, czy ktoś się nie pomylił- czy nie odtańczył wszystkich kroków choreografii, ale też:

technikę;

muzykalność;

jakość ruchu;

emocje.