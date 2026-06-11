Monika Richardson prosi ludzi o pieniądze. Każda kwota może jej pomóc

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-06-11 5:15

Jeszcze kilka lat temu Monika Richardson (54 l.) była jedną z najpopularniejszych dziennikarek telewizyjnych. Prowadziła największe programy w TVP czyli m.in. "Pytanie na śniadanie" czy "Europa da się lubić". Od jakiegoś czasu próbuje zaistnieć w internecie, jednak ze średnim rezultatem. Obecnie szuka sponsorów do swojego nowego kanału na YouTube. O pomoc finansową prosi ludzi.

Monika Richardson chce zrobić karierę na YouTube

Monika Richardson została odsunięta od prowadzenia programów w TVP siedem lat temu. Dziennikarka zajęła się konferansjerką, a także prowadzeniem własnej szkoły językowej, w której sama uczy języka angielskiego. Dwa miesiące temu założyła na YouTube swój kanał.

Jestem dziennikarką z 25-letnim stażem prowadzącej i redaktorki w mediach publicznych. Przez 3 lata byłam redaktor naczelną magazynu "Zwierciadło". Przez 3 sezony, wraz z Jarkiem Budnikiem, prowadziłam poranki w Radiu Złote Przeboje. Moja najnowsza przygoda, "Monika Richardson zaprasza" na YouTube, to kanał dla osób świadomych. Rozmawiam o życiu i śmierci, o zmianie i pracy nad sobą. Czytam wszystko i uczestniczę w kulturze. Kocham jazz, muzykę filmową, wszystko na klarnet i III Symfonię Góreckiego. Moimi gośćmi są artyści, akademicy i dziennikarze, także osoby całkowicie anonimowe

- reklamuje swój nowy projekt.

Dziennikarka prosi ludzi o pieniądze

Niestety jak na razie wywiady, które przeprowadza Richardson, nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Odcinki, które publikuje w internecie, po kilku dniach mają zaledwie kilkaset odtworzeń. Monika postanowiła zwrócić się do fanów z prośbą, by pomogli jej finansowo. Założyła profil na platformie Patronite, aby zebrać fundusze na swój autorski projekt. 

Dziękuję za wszystkie Wasze komentarze, subskrypcje oraz wsparcie finansowe. To Wy współtworzycie ten kanał i jestem Wam za to bardzo wdzięczna!

- czytamy na stronie.

W dniu przygotowywania artykułu, czyli w środę (10.06.2026), odnotowano jedną wpłatę w wysokości 100 zł.

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Richardson prosi ludzie o pieniądze
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MONIKA RICHARDSON