Monika Richardson prosi ludzi o pieniądze. Każda kwota może jej pomóc

Monika Richardson chce zrobić karierę na YouTube

Monika Richardson została odsunięta od prowadzenia programów w TVP siedem lat temu. Dziennikarka zajęła się konferansjerką, a także prowadzeniem własnej szkoły językowej, w której sama uczy języka angielskiego. Dwa miesiące temu założyła na YouTube swój kanał.

Jestem dziennikarką z 25-letnim stażem prowadzącej i redaktorki w mediach publicznych. Przez 3 lata byłam redaktor naczelną magazynu "Zwierciadło". Przez 3 sezony, wraz z Jarkiem Budnikiem, prowadziłam poranki w Radiu Złote Przeboje. Moja najnowsza przygoda, "Monika Richardson zaprasza" na YouTube, to kanał dla osób świadomych. Rozmawiam o życiu i śmierci, o zmianie i pracy nad sobą. Czytam wszystko i uczestniczę w kulturze. Kocham jazz, muzykę filmową, wszystko na klarnet i III Symfonię Góreckiego. Moimi gośćmi są artyści, akademicy i dziennikarze, także osoby całkowicie anonimowe

- reklamuje swój nowy projekt.

Dziennikarka prosi ludzi o pieniądze

Niestety jak na razie wywiady, które przeprowadza Richardson, nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Odcinki, które publikuje w internecie, po kilku dniach mają zaledwie kilkaset odtworzeń. Monika postanowiła zwrócić się do fanów z prośbą, by pomogli jej finansowo. Założyła profil na platformie Patronite, aby zebrać fundusze na swój autorski projekt.

Dziękuję za wszystkie Wasze komentarze, subskrypcje oraz wsparcie finansowe. To Wy współtworzycie ten kanał i jestem Wam za to bardzo wdzięczna!

- czytamy na stronie.

W dniu przygotowywania artykułu, czyli w środę (10.06.2026), odnotowano jedną wpłatę w wysokości 100 zł.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Marcin Prokop na randce! Z piękną blondynką jadł z jednego talerza. Odjechali razem autem

24

Monika Richardson ostro o przemocy wobec kobiet. "Z terrorystami się nie negocjuje"