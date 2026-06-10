Marcin Prokop na randce! Z piękną blondynką jadł z jednego talerza. Odjechali razem autem

Rozwiedli się w zgodzie

Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop spędzili ze sobą ponad 20 lat. W kwietniu tego roku niespodziewanie zamieścili na Instagramie wspólne zdjęcie, pod którym poinformowali o swoim rozstaniu.

Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają. Którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem. (…) Chcieliśmy, żebyście usłyszeli o tym od nas, bo wydaje nam się to uczciwe wobec ludzi, którzy nas obserwują, a więc - jak zakładamy - dobrze nam życzą. To wszystko, co chcemy na ten temat powiedzieć. Dziękujemy, można się rozejść

- napisali byli partnerzy we wspólnym oświadczeniu.

Wszyscy zastanawiali się, czy gwiazdor TVN jest już po rozwodzie. Wszelkie wątpliwości w rozmowie z Magdą Mołek rozwiała była ukochana Prokopa. W podcaście "W moim stylu", wprost wyznała, że nie jest już żoną Marcina, ponieważ ich rozwód został sfinalizowany. Udało im się to zrobić w tajemnicy przed mediami. Jak oboje zapewniają, rozstali się w zgodzie.

Marcin Prokop przyłapany na randce z piękną blondynką

Każde z nich próbuje ułożyć sobie życie już osobno. Jak widać, Marcin Prokop już zaczął to robić. Ostatnio paparazzi przyłapali go na randce z tajemniczą blondynką, z którą spotkał się w restauracji. - Jedli deser z jednego talerza. Spędzili ze sobą dwie godziny. Cały czas ze sobą rozmawiali, byli w świetnych nastrojach - mówi nam osoba, która widziała całe zdarzenie. Marcin jak przystało na dżentelmena odwiózł piękność do domu swoim sportowym Porsche 911 Carrera. Po minach tych dwoje widać, że randka musiała być bardzo udana.

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