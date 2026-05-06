Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop przez lata uchodzili za zgraną parę, ale w kwietniu tego roku nagle zrzucili na swoich fanów prawdziwą bombę - wieści o rozstaniu.

Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają. Którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem. (…) Chcieliśmy, żebyście usłyszeli o tym od nas, bo wydaje nam się to uczciwe wobec ludzi, którzy nas obserwują, a więc - jak zakładamy - dobrze nam życzą. To wszystko, co chcemy na ten temat powiedzieć. Dziękujemy, można się rozejść - napisali byli partnerzy we wspólnym oświadczeniu, które opublikowali w sieci.

Teraz wyszło na jaw, że dawni zakochani nie tylko się rozstali, ale są już PO ROZWODZIE. Wszystko odbyło się w sekrecie, bez zaangażowania mediów, w ciszy i spokoju, bez wyciągania prywatnych spraw na światło dzienne, bez oskarżeń i zrzucania winy na jedną ze stron. Takie rozwody w show-biznesie nie są zbyt częste!

Już są po rozwodzie! Wszystko odbyło się w tajemnicy

Ostatnio Maria Prokop gościła w podcaście Magdy Mołek "W moim stylu", gdzie wprost przyznała, że nie jest już żoną Marcina, a ich rozwód został sfinalizowany. Małżeństwo znanej pary oficjalnie przeszło do historii. Kiedy? Tego nie wyjawiła.

Rozumiem, że to był post informujący, że jesteście po rozwodzie, który jak się domyślam, nastąpił jakiś czas temu - rzuciła w programie Magda Mołek.

Maria odparła:

Żeby kontrolować narrację. (...) Też takie trochę dyskomfortowe jest udawać, że sytuacja jest A, kiedy sytuacja jest B. Też to było niejogowe dla mnie w pewnym momencie, miałam takie poczucie. Razem mieliśmy takie poczucie, że już jest czas.

Maria Prokop pozostanie Prokop. Dlaczego nie zmieni nazwiska?

W tym samym wywiadzie była partnerka Prokopa, która w sieci posługuje się mianem Maria lub Marysia Prokop, powiedziała o tym, dlaczego nie zrezygnowała z nazwiska męża:

Po co mam zmieniać nazwisko. Tyle lat go mam. Dziecko ma takie. Pies ma takie. Nazwisko zmieniło się wraz ze zmianą stanu cywilnego i tak już zostało.



