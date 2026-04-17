Marcin Prokop o domniemanym "romansie"! Żona "usłyszała o Mery Spolsky od pani z warzywniaka"

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-04-17 13:17

Kilka dni temu gruchnęła informacja o rozwodzie Marcina Prokopa i Marii Prokop. Para poinformowała na Instagramie, że rozwiedli się po 20 latach. Natychmiast ruszyła fala spekulacji na temat powodów nagle ogłoszonej decyzji, a wśród internautów wypłynęła teoria... o romansie dziennikarza z Mery Spolsky. Postanowiła zabrać głos, bo to zaszło już za daleko!

Marcin Prokop komentuje plotki o Mery Spolsky
Galeria zdjęć 50
Super Express Google News

Marcin Prokop zabrał głos w sprawie rozstania z Marią Prokop

Marcin Prokop od czasu wrzucenia na social mediach wspólnego oświadczenia z byłą już żoną, Marią Prokop, nie zabierał więcej głosu na temat plotek i domysłów na temat ich rozstania. Aż do teraz!

Dziennikarz "Dzień Dobry TVN" poinformował internautów i media w najnowszym poście, że jego żona o domniemanym "romansie" z Mery Spolsky dowiedziała się... w warzywniaku!

Marcin Prokop o "romansie" z Mery Spolsky

Maria Prokop niedawno wróciła do Polski i była serdecznie zdziwiona plotkami, które najpierw pojawiły się w social mediach - w komentarzach internautów, a następnie zostały skomentowane przez samą Mery Spolsky. Marcin Prokop w nowym wpisie komentuje sprawę w typowy dla siebie, humorystyczny sposób.

Pracuję w szołbiznesie od 25 lat. Nagrałem w tym czasie kilkadziesiąt różnych programów, byłem naczelnym kilku gazet, napisałem kilkanaście książek, udzieliłem setek wywiadów (w których czasem mówiłem niegłupie rzeczy), dostałem parę nagród (w tym tak prestiżową i oczywiście w pełni zasłużoną jak "Viva Najpiękniejsi") oraz stałem na zdjęciu obok Britney Spears, ale nigdy nikt nie interesował się mną nawet w połowie tak bardzo, jak w momencie kiedy zmieniłem stan cywilny. Chyba muszę przemyśleć swoją pracę i przewartościować wiele rzeczy. Dziękuję opiniotwórczym mediom i ich czytelnikom za pchnięcie w ramiona tej autorefleksji oraz za wasze eksperckie opinie, fantazyjne clickbaity, małżeńskie porady oraz wnikliwe śledztwa. Love. PS: a oko? no cóż. @mariaprokop_yoga wróciła do polski i usłyszała od Grażyny w zieleniaku o Mery Spolsky.

Rozwód Marcina Prokopa i Marii Prokop był trzymany w tajemnicy

Marcin Prokop i Maria Prokop byli małżeństwem przez 20 lat i doczekali się dorosłej córki. Jak poinformowali na Instagramie - rozstanie przebiegło "gładko", nadal pozostają przyjaciółmi i udało im się nawet sfinalizować rozwód poza wścibskimi kamerami i medialnymi przepychankami. Wygląda na to - sądząc po wpisie Marcina Prokopa - że humory nadal im dopisują.

Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają. Którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo, że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem. Dla niektórych rozwód to koniec wspólnego świata. Dla nas - był początkiem nowego. Innego, ale bardziej dopasowanego do tego, kim dzisiaj jesteśmy i dokąd osobno szczęśliwie zmierzamy. "Dobre rozstanie" brzmi jak oksymoron, ale - jak się okazuje - jest całkiem możliwe. Chcieliśmy, żebyście usłyszeli o tym od nas, bo wydaje nam się to uczciwe wobec ludzi, którzy nas obserwują, a więc - jak zakładamy - dobrze nam życzą. To wszystko, co chcemy na ten temat powiedzieć. Dziękujemy, można się rozejść

- poinformowali we wspólnym wpisie na Instagramie.

Galeria zdjęć 59
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARCIN PROKOP
Maria Prokop
Mery Spolsky