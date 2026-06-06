Doda zapomniała się ubrać! Nie do wiary, jak wpadła na scenę w Opolu

Można powiedzieć,że Doda królowała na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Śpiewała wielkie hity, wręczała nagrody i błyszczała na prawie każdym koncercie. Gwiazda pojawiła się jako pierwsza na scenie i wykonała ponadczasowy hit "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej. Występ publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Ogromne wrażenie zrobiła także wyjątkowa kreacja artystki. Suknia została zaprojektowana przez projektanta Roberta Czerwika.

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W trakcie 3. wieczoru muzycznego święta Doda znów zrobiła to, w czym jest naprawdę świetna - zszokowała wszystkich totalnie!

Doda ubrana w okulary i szpilki

Podczas prób do występu w koncercie "Autobiografia" Doda wystąpiła w tak skąpym stroju, że w zasadzie można go było pominąć. Gwiazda wskoczyła na scenę w białym, luźnym biustonoszu i czarnych bokserkach. Na nosek założyła czarno-białe okularki, a na nogi wysokie czarne szpilki. I tyle, nic więcej!

Oficjalne zdjęcia Dody z sobotniego koncertu w Opolu pokazują, że artystka wystąpiła przed publicznością w bardzo oszczędnym w materiał stroju. Koronkowa bielizna, czarna czapeczka i szpilki to wszystko, co gwiazda miała na sobie! Ale jak zaśpiewała! Musicie zobaczyć Dodę na próbach i na koncercie w naszej galerii zdjęć!

Doda świętowała "Autobiografię"

W trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu koncert "Autobiografia" przypomniał legendarne utwory słynnego tekściarza, który stworzył największe hity zespołu Perfect i wielu innych ikon polskiej muzyki. Z tej okazji na opolskiej scenie przeboje autorstwa Bogdana Olewicza w nowych i oryginalnych aranżacjach zaśpiewała cała plejada gwiazd! Jak wyglądali - zobacz TO w naszej galerii zdjęć!

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Doda Festiwal Opole 2026