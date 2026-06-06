Roxie Węgiel kusiła na potęgę na imprezie Szczęsnych. Ale mini! Mąż nie mógł się od niej oderwać

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-06 19:31

Roxie Węgiel była jedną z gwiazd, które licznie przybyły na obchody 10. rocznicy zaślubin Szczęsnych. Sportowiec i piosenkarka zaszaleli i zaprosili... wszystkich. Roksana, która sama od dwóch lat jest mężatką, bawiła się w wyjątkowo kusej, białej mini. Jej ukochany był zachwycony!

Szczęśni 10 lat po ślubie. Kiedy to zleciało?

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili uczcić 10. rocznicę ślubu (zakochani pobrali się 21 maja 2016 r.) w sposób, który ich goście zapamiętają na długo. Gwiazdy, luksus, światowej klasy artyści i zabawa do białego rana - tak wyglądało wyjątkowe przyjęcie jednej z najpopularniejszych par w Polsce. Jubileuszowa impreza odbyła się w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Gospodarze postawili na motyw przewodni "white party", dlatego niemal wszyscy goście pojawili się w eleganckich białych stylizacjach. Już od pierwszych chwil było jasne, że nie będzie to zwykła rocznica ślubu, ale wydarzenie z rozmachem.

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Na liście gości znalazła się plejada gwiazd sportu i show-biznesu. Wśród zaproszonych pojawili się między innymi Anna i Robert Lewandowscy (którzy dali się przyłapać w zmysłowym tańcu), Grzegorz Krychowiak z Celią Jaunat, Arkadiusz Milik z Agatą Sieramską, Jan i Julia Bednarkowie, a także Julia Wieniawa, Maffashion, Jessica Mercedes, Roksana Węgiel i Kevin Mglej. Każdy chciał świętować razem z parą, która od dekady uchodzi za jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w polskim świecie celebrytów.

Wieczór obfitował w muzyczne atrakcje i niespodzianki. Goście bawili się do późnych godzin nocnych, a atmosfera była tak gorąca, że szybko zaczęto mówić o imprezie roku, która bardziej niż celebrowanie rocznicy przypominała wesele! Nie zabrakło tańców, wspólnych zdjęć i mnóstwa relacji w social mediach.

Roxie Węgiel kusiła na imprezie Szczęsnej. Mąż się od niej nie odrywał

Na hucznej rocznicy wzrok przyciągały zwłaszcza panie w białych kreacjach. Roksana Węgiel, która niedługo będzie świętować drugą rocznicę wesela z Kevinem Mglejem (rocznica ślubu już za nimi), pojawiła się w kusej mini - oczywiście w niewinnej bieli, ale krój sukienki daleki był od skromności. Kusa kreacja odsłaniała i nogi, i dekolt gwiazdy, ładnie podkreślała talię i eksponowała zgrabną sylwetkę 21-latki.

Nic dziwnego, że mąż nie mógł się od niej oderwać! ZOBACZCIE ZDJĘCIA tej dwójki, ale i innych par, które stawiły się na wydarzeniu.

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Zobacz więcej zdjęć. Roxie Węgiel wskoczyła w czekoladową mini. W tak krótkiej sukience jeszcze jej nie widzieliście!

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