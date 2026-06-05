Wielka impreza Wojciecha Szczęsnego i Mariny. Sławy na ściance, wpadli Lewandowscy, Wieniawa i wielu innych

KLS
2026-06-05 21:32

Trwa szczególny wieczór Mariny Łuczenko-Szczęsnej i Wojciecha Szczęsnego. Para hucznie obchodzi 10. rocznicę ślubu i z tej okazji zorganizowała kameralne przyjęcie, na którym pojawiło się wiele znanych postaci ze świata sportu i show-biznesu.

Ich związek od lat budzi zainteresowanie kibiców i mediów. Relacja piosenkarki i bramkarza rozwijała się błyskawicznie, a ważnym momentem były zaręczyny, do których doszło podczas przyjęcia urodzinowego Mariny. Niedługo później zakochani stanęli na ślubnym kobiercu podczas prywatnej ceremonii na greckim wybrzeżu. Wydarzenie odbyło się w gronie najbliższych i przez długi czas utrzymywane było z dala od mediów.

Po dziesięciu latach rzeczywistość jest już inna. Wojciech Szczęsny ma za sobą premierę filmu dokumentalnego o sobie. Po tylu latach wspólnego życia, para wciąż nie kryje wzajemnego uczucia.

Jubileuszowe przyjęcie odbyło (a w zasadzie w trakcie w publikacji impreza trwa) się 5 czerwca w Warszawie. Wśród zaproszonych znaleźli się liczni przedstawiciele świata piłki nożnej wraz z partnerkami. Na uroczystości pojawili się m.in. Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat, Arkadiusz Milik z Agatą Sieramską oraz Jan Bednarek z żoną Julią.

10 rocznica ślubu Mariny i Wojtka Szczęsnych [ZDJĘCIA]

10 rocznica ślubu Mariny i Wojtka Szczęsnych
Galeria zdjęć 24

Nie zabrakło także gwiazd polskiego show-biznesu. Wśród gości znaleźli się między innymi Roksana Węgiel i Kevin Mglej, Magdalena Lamparska z mężem, a także Julia Wieniawa, Maffashion i Jessica Mercedes. Szczęśni postanowili uczcić okrągłą rocznicę w naprawdę wyjątkowym gronie.

Zdjęcia publikowane przez uczestników wydarzenia pokazują, że impreza odbywała się w klimacie tzw. „white party”. Większość gości pojawiła się w eleganckich białych stylizacjach, co najprawdopodobniej było elementem motywu przewodniego wybranego przez gospodarzy.

Miejscem uroczystości zostało Muzeum Historii Polski w Warszawie. Na przybywających czekał ozdobiony kwiatami samochód z napisem „Marina & Wojtek. 10th anniversary”, nawiązującym do rocznicy ślubu pary.

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