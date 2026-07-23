Maria Szarapowa zachwyca w kostiumie kąpielowym. Co za forma!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-23 16:50

Piękna Maria Szarapowa znów rozgrzała internet! Tenisowa gwiazda zaserwowała fanom na Instagramie serię zdjęć, na których pluska się w basenie. I trzeba przyznać, że 39-letnia Masza wciąż zachwyca formą! Zobaczcie te gorące fotki długonogiej Rosjanki!

  • Maria Szarapowa zaskoczyła fanów zdjęciami w kostiumie kąpielowym.
  • Znana z urody tenisowa gwiazda znów rozgrzała internet.
  • Zobacz te gorące fotki słynnej Rosjanki.

Maria Szarapowa sześć lat temu zakończyła tenisową karierę, w czasie której wygrała pięć turniejów wielkoszlemowych i wspięła się na sam szczyt tenisowego rankingu WTA. Przez długie lata znana z urody, klasy, elegancji i seksapilu długonoga Rosjanka uważana była za jedną z najpiękniejszych atletek na świecie, dzięki czemu zarabiała fortunę na kontraktach reklamowych, promując luksusowe produkty światowych marek. “Dzięki tenisowi poznałam świat i dowiedziałam się, do czego jestem zdolna" - podsumowała Szarapowa, ogłaszając, że kończy karierę.

Maria Szarapowa zachwyciła zdjęciami z sauny i spa! Co za widoki!

Jak podliczył serwis "Forbes", Maria Szarapowa w trakcie tenisowej kariery uzbierała w sumie aż 325 milionów dolarów, z czego 286 mln dolarów to wpływy z reklam! Teraz wiedzie szczęśliwe życie sportowej emerytki, błyszcząc na salonach, dużo podróżując i wciąż zarabiając fortunę na kontraktach ze sponsorami. Szykuje się też do ślubu z Alexandrem Gilkesem, z którym zaręczyła się już kilka lat temu.

Ostatnio Maria Szarapowa bardzo uaktywniła się w mediach społecznościowych. Teraz gwiazda z tenisowych kortów zaserwowała fanom kolejne gorące fotki. Skacze na nich do basenu. I widać, że wciąż jest w znakomitej formie!

GALERIA: Maria Szarapowa zachwyca w kostiumie kąpielowym

Uśmiechnięta Maria Szarapowa w czarnym kostiumie kąpielowym pluska się w basenie. Więcej zdjęć znajdziesz w SE.
Galeria zdjęć 37
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki