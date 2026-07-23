Ferran Torres całą noc balował z piękną piosenkarką! Gorący romans bohatera Hiszpanii? ZDJĘCIA

Ferran Torres po finale MŚ 2026 stał się prawdziwym bohaterem narodowym Hiszpanii. Strzelec zwycięskiej bramki po powrocie do kraju najpierw imprezował ze swoimi kolegami z reprezentacji podczas otwartej parady autobusem w Madrycie. Piłkarze następnie bawili się na afterparty, na które zaproszenie otrzymała również seksowna hiszpańska piosenkarka Ana Mena.

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Ferra Torres w trakcie mundialu rozstał się z dziewczyną Martiną Hunter. I wygląda na to, że szybko to przebolał. Świadkowie i dziennikarze donoszą, że w trakcie imprezy piłkarzy reprezentacji Hiszpanii całą noc flirtował z piosenkarką Aną Meną, która wcześniej w czasie mistrzowskiej fety paradowała z koszulce kadry z numerem "7" - takim, z jakim gra Ferran Torres. Oboje są singlami, więc plotki rozprzestrzeniają się błyskawicznie. A między piłkarzem a piosenkarką ponoć wyraźnie iskrzyło. Hiszpańskie media spekulują już, czy to początek gorącego romansu, czy tylko imprezowa chemia po wielkim sukcesie.

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Na razie ani Ferran Torres, ani Ana Mena nie skomentowali doniesień. Fani już łączą kropki i czekają na kolejne zdjęcia lub relacje.

GALERIA: Ferran Torres balował z piękną piosenkarką Aną Meną

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