Erling Haaland byczy się pod St. Tropez w ramionach piękności. Gra w golfa na jachcie i robi za DJ-a

Erling Haaland wypoczywa na pokładzie luksusowego superjachtu wartego dziesiątki milionów euro. Pływa na nim w towarzystwie ukochanej Isabel oraz gruby przyjaciół. Na pokładzie nie brakuje zabawek dla dorosłych: jet-ski, paddleboardów, sprzętu do nurkowania i… pola golfowego z widokiem na morze. Haaland ochoczo wybija piłki golfowe z pokładu prosto w morskie fale, słuchając przy tym ulubionych kawałków.

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Zdjęcia i filmy krążące po sieci pokazują, jak 26-latek (urodziny obchodził właśnie na jachcie) bawi się w roli DJ-a na imprezach w Saint-Tropez. Stoi za konsoletą, miksuje hity i rozkręca atmosferę wśród przyjaciół, rodziny i norweskich znajomych z boiska, w tym Erika Botheima. Towarzystwo jest dobrane – obok Isabel, która regularnie publikuje słodkie zdjęcia pary, widać też ojca Alfa-Inge Haalanda.

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Dla Erlinga Haalanda to nie tylko chwila wytchnienia. To przede wszystkim idealny reset przed nowym sezonem w Premier League. Kibice Manchesteru City liczą na to, że rosły snajper wypocznie po mundialu i wróci na angielskie boiska naładowany energią.

GALERIA: Erling Haaland z dziewczyną Isabel na luksusowych wakacjach

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